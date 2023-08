La desgarradora confesión de Pincoya en Gran Hermano Chile: «Mi primer hijo falleció…»

No cabe duda que Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, se ha convertido en una de las participantes más queridas por parte del público que sigue Gran Hermano Chile, gracias a su deslenguada personalidad y las divertidas salidas que tiene con el resto de sus compañeros.

Y en los últimos días, se ha mostrado bastante molesta con los otros participantes del reality de CHV, esto debido a que nuevamente la dejaron en placa de eliminación. Pero hace unas horas, quiso dejar atrás su rabia por un momento, para hacer una honesta confesión con sus seguidores.

«Igual me genera rabia que me voten todas las semanas, pero yo sé a qué vine», comenzó señalando la Pincoya a una de las cámaras en el patio de la casa estudio, tal como lo ha hecho en varias ocasiones cuando habla con «su gente».

Siguiendo por esta línea y con la voz quebrada, afirmó que «sabía que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo. Ustedes dirán ¿entonces por qué está acá? Porque le quiero dar un regalo».

La emotiva confesión de Pincoya

«Mi hijo es paciente renal. Y mi primer hijo falleció», relató con lágrimas en los ojos, mientras agregaba: «Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, pero trato de no pensar para no quebrarme».

Por último, Pincoya afirmó que se mantenía con fuerza dentro de Gran Hermano para que su retoño Felipe, a quien de cariño le dice Gatito, no la viera triste. «Que me vea contenta».

Se debe recordar que durante la transmisión en vivo, Jennifer se ganó un saludo por parte de su familia, donde su esposo, hijo y hermanos, no dudaron en enviarle todo el cariño y fuerza para que llegara a la final y que la estaban apoyando a través de todas las plataformas del reality.