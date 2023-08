«Lucras con todo»: Hacen bolsa a Claudia Conserva por tatuaje conmemorativo

Por medio de Instagram, Claudia Conserva sorprendió a sus seguidores, luego de anunciar que se había hecho un tatuaje para recordar su tratamiento contra el cáncer de mama, enfermedad que se le detectó el año pasado y que afortunadamente superó.

En primer lugar, la animadora señaló que «una de las cosas que nunca quiero olvidar es la experiencia del año pasado». Junto con agregar: «Porque, a pesar de que fue un infierno, y el peor año de mi vida, se abrió una puerta que me permite ahora vivir la vida con alegría».

Además, Claudia Conserva se refirió a la importancia que tiene este tatuaje para ella. «Es muy simbólico y muy importante para mí, que me lo quería hacer en un lugar donde siempre lo pueda ver, para no olvidarme».

Tras esto, es que mostró que decidió tatuarse la palabra «Brava» siendo atravesada por una flecha. Hay que recordar que este es el nombre del documental que estrenó la comunicadora tiempo atrás en TVN y que siguió su lucha contra el cáncer, hasta que se confirmó que estaba libre de este.

De todo le dijeron a Claudia Conserva por su publicación

Tal como ha ocurrido en el último tiempo, Claudia Conserva no recibió un apoyo transversal por parte del público en redes sociales. Esto debido a que muchos la acusan de «lucrar» con su enfermedad y sobreexponerse en los medios, por lo mismo que de inmediato partieron a criticarla duramente.

«Tatúate el signo $ en la frente, porque es lo único que te interesa en la vida»; «No será muchoooo… No me sorprendería ver en un futuro qué patente la frase ‘Brava'»; «No te creo nada lucras con todo»; «Pésima idea… eso no cambia nada»; «Que tristeza el Ego»; «BRAVA pa la plata»; «Ya no le compro nada» y «Seguro por este video también le pagaron» le escribieron.