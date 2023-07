«Lloro y después lloro más»: El potente desahogo de Karla Constant tras su renuncia a Mega

Durante la jornada de este martes, desde Mega dieron a conocer que Karla Constant presentó su renuncia, para dedicarse a nuevos proyectos, de acuerdo a lo que dieron a conocer a través de un comunicado.

«Informamos que la animadora Karla Constant, por motivos personales, ha presentado su renuncia a Megamedia, la que se hará efectiva a partir del próximo 12 de agosto de 2023», comenzaron señalando.

Siguiendo por esta línea, desde la señal no dudaron en agradecer su «disposición, compromiso y cariño con que asumió cada proyecto de entretención que se le encomendó durante estos años, siempre transmitiendo a los equipos de trabajo un espíritu optimista, cargado de energía positiva».

«Con cariño recordaremos de su paso por Megamedia. ¡Gracias por todo Karla!» cerraron.

El emotivo mensaje de Karla Constant

Es en este contexto que, durante las últimas horas, la animadora compartió a través de su cuenta de Instagram, una serie de fotos en blanco y negro, las que acompañó con un misterioso mensaje.

«Me río, lloro y después lloro más, al rato me río de nuevo… Uffff estas semanas han sido así, una locura», afirmó Karla Constant en la red social.

Junto con asegurar: «Porque los procesos no son blanco o negro, está todo revuelto, las emociones se mezclan y no hay nada que hacer mas que respirar profundo y vivírselo a concho. Pero estoy feliz! Eso sí, porque no hay mejores decisiones que las que se toman con el corazón!!!! Gracias por tanto cariño».

Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de 10 mil me gusta y decenas de comentarios por parte del público, los que no dudaron en desearle lo mejor en sus nuevos proyectos. Pero el que más llamó la atención es el que le dejó María José Quintanilla, con quien compartió en la animación.

«Mis emociones en emojis, pero si estás feliz es todo lo que importa, te adoro», le dejó la cantante.