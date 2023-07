«Son tan hipócritas»: Daniela Aránguiz alza la voz y responde con todo a las críticas en su contra

Daniela Aránguiz continúa en el centro de atención después de su aparición en Podemos Hablar de Chilevisión y las declaraciones que ha entregado tras su diálogo con Jean Philippe Cretton.

Cabe mencionar que la panelista de Zona de Estrellas recientemente dejó la patá al dedicarle unas controversiales palabras a la mamá de Maite Orsini, quien salió a referirse al apoyo que le ha entregado a su hija.

«¿Será que alguna vez sacó una portada por su música? O por actuar JAJAJAJJAJA. Felicidades, por fin va a poder cantar con público. Me da risa expuesta? JAJAJA. La gente está cansada que le mientan en la cara», fueron las polémicas declaraciones de la exchica Mekano que hicieron arder farandulandia.

¿Cuál fue la defensa personal de Daniela Aránguiz tras las críticas en su contra?

Fue precisamente en publicación del medio Tiempo X que hizo referencia a las palabras de Daniela Aránguiz, donde la chiquilla realizó un fuerte descargo contra quienes hablan mal de ella.

«Me da tanta risa. Todos hablan que están hartos bla bla, pero marqué 14.5 puntos, eso significa que me vieron todos los hartos jjajajajjajaja y comentan, pero antes de comentar leen», partió señalando Daniela Aránguiz en el perfil de Instagram.

Pero la panelista farandulera no quedó conforme con lo anterior, ya que siguió defendiéndose con todo. «Yo me pregunto por qué no se compran un libro o siguen de largo. No es obligación leer lo que uno no quiere, pero son tan hipócritas que se contradicen solos ❤️», agregó la chiquilla.

Para ir cerrando su desahogo en la red social, Daniela Aránguiz continuó dirigiéndose a los cibernautas que le tiran mala onda. «Besitos pa’ los que escriben caca, pero como no tienen nada entrete en sus vidas, no se pierden un capítulo más y lo comentan hasta con la vecina», remató la chiquilla.