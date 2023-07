«La gente está cansada»: las fuertes declaraciones de Daniela Aránguiz contra la mamá de Maite Orsini

Daniela Aránguiz no sale del ojo del huracán después de su invitación a Podemos Hablar (PH), programa de Chilevisión en el que habló con Jean Philippe Cretton sobre diversos aspectos íntimos.

Precisamente después de la emisión de capítulo, se publicó una entrevista a la madre de Maite Orsini, diputada con la que ha tenido más de un roce la panelista de Zona de Estrellas.

La progenitora de la parlamentaria se pronunció ante la mala onda que ha recibido su hija, lo que fue replicado por la misma Daniela Aránguiz quien no se guardó nada a través de sus historias de Instagram.

«¿Será que alguna vez sacó una portada por su música? O por actuar JAJAJAJJAJA. Felicidades, por fin va a poder cantar con público. Me da risa expuesta? JAJAJA. La gente está cansada que le mientan en la cara», fueron las polémicas declaraciones de la exchica Mekano que hicieron arder farandulandia.

¿Qué fue lo que reveló Daniela Aránguiz sobre Maite Orsini en Podemos Hablar?

En el marco de su aparición en el programa de Chilevisión, la panelista de Zona de Estrellas habló de su quiebre amoroso e incluso de un supuesto contacto que tuvo con Maite Orsini.

«Conversé con Maite, porque le dije: quiero saber si tú estás saliendo con mi marido. Ella me respondió: ‘yo no tenía idea que todavía… A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’», comentó Daniela Aránguiz en PH.

Asimismo, reveló un supuesto mensaje que le habría mandado la diputada. «Maite me dijo: ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella», contó la panelista de Zona de Estrellas.

De todas formas, Daniela Aránguiz señaló que Maite Orsini no tiene la culpa de su reciente polémica.

«Yo te dije: la culpa no es de ella, ella está teniendo una relación (que) es ficticia, porque no empezó cien por ciento verdadera, la relación ya empezó basada en mentiras. Las relaciones deben ser verdaderas, esa relación ya empezó con infidelidades y mentiras», señaló sobre su presunta conversación con la parlamentaria.