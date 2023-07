«Nos demoramos mucho»: Daniela Aránguiz confirma que está saliendo con conocido chico reality

En el último tiempo, Daniela Aránguiz había estado más alejada de las polémicas, luego de su comentada separación con Jorge Valdivia. Pero este viernes, estará invitada a Podemos Hablar, donde hablará de todo lo que ha vivido en el último tiempo.

Y aprovechando su paso por el programa de CHV, confirmará uno de los rumores más fuertes que rondan su vida amorosa. Pues tras meses jugando al misterio, dará a conocer que está saliendo ni más ni menos que con Luis Mateucci.

Así es como lo confesó en un adelanto al tuvieron acceso desde FMDOS. «Yo a Luis lo conocí hace mucho rato, nosotros nos demoramos mucho en tener algo, yo no podría hablar de una relación si no se los digo a mis hijos antes».

Pero esto no es todo, ya que Daniela Aránguiz comentará que está más que enamorada, pues «Luis me ha hecho vivir lo que, y nunca viví, algo super simple. Un día me dice vamos a tomarnos una cerveza, y le digo con quién vamos, y me dice, ¿necesitamos ir con alguien más?».

«Yo creo que no quiero ponerle nombre a algo (la relación con Luis Mateucci), la paso bien, salgo, tenemos grupos de amigos en común, es una persona súper simpática, que me saca de la pena que quizás estaba viviendo, yo creo que cada persona llega en el momento indicado», agregará en el programa a cargo de Jean Philippe Cretton.

Daniela Aránguiz sobre Maite Orsini

Tras esto, es que Daniela Aránguiz confesará que mantuvo una conversación con Maite Orsini, a raíz de su relación con el Mago Valdivia. «Porque le dije, ‘quiero saber si tu estás saliendo con mi marido’. Ella me respondió: ‘Yo no tenía idea que todavía…, a mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’ (palabras de Orsini)».

«Ella no tiene la culpa, tiene la culpa de haberle creído, yo creo que ella es una víctima de él, cien por ciento, o sea si piensan que le arruino en cierto modo su reputación política, también tiene razón» continuó la influencer.

Por último, mencionó que «la culpa no es de ella, ella está teniendo una relación ficticia, porque no empezó cien por ciento verdadera, la relación ya empezó basada en mentiras, las relaciones deben ser verdaderas, esa relación ya empezó con infidelidades y mentiras. Yo pienso que una mujer que dice ser feminista, dice ser sorora, y todo lo que ella dice ser, no lo es».