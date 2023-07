«Le diría que…» La emotiva reflexión de Skarleth sobre su relación con Pailita

La tarde de este domingo se vivió una especial jornada al interior de la casa de Gran Hermano Chile, pues los jugadores hicieron una dinámica, en la que cada uno debía dedicarle unas palabras a alguna de sus exparejas. Es en este contexto que, Skarleth Labra, quiso hablar de su polémica relación con Pailita.

«A mi ex le diría que ahora, con estabilidad emocional, y con una pareja que me hace feliz y que me da interés y cariño, sin pedírselo, que a pesar de que hubo cosas que no me gustaban o que me hicieron mucho daño. Siento que en el momento tampoco entendía el porqué de algunas cosas. Como que decía: oh, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me está haciendo lo otro?», comenzó señalando la joven.

Siguiendo por esta línea, Skarleth afirmó que «pero ahora que crecí emocionalmente y maduré un poco, porque algunos traumas te hacen crecer, siento que le agradezco. Algunas veces necesitamos que algo nos genere un daño para cerrar nuestro corazón un poquito más».

«Pero le diría que sea feliz, que le deseo mucho éxito, que a pesar de todo él no es una mala persona. Y que se merece también ser feliz y una persona que le genere mucho amor», continuó su relato en Gran Hermano Chile.

«Desde que terminé con esa persona, sufrí mucho. No estaba bien emocionalmente, tenía mucha depresión, lloraba siempre. Entonces, siento como que ahora de verdad sané y de verdad ahora puedo ser feliz sin pensar en él» agregó la adolescente.

Skarleth confiesa si volvería con Pailita

Tras terminar con sus sentidas palabras, sus compañeros le hicieron algunas preguntas, como en el caso de Rubén, quien no se guardó nada al consultarle si acaso volvería con Pailita si dieran las cosas en algún momento.

Frente a esto, Skarleth fue categórica con su respuesta. «No, solamente puedo arreglar las cosas con él, para quedar como en buena. Pero no volvería con él, porque ya volví muchas veces. Quizás tenemos mucha química, pero a él le dura diez minutos».

Para cerrar, comentó si acaso hay cosas que dijo en Gran Hermano Chile, que podrían molestarle al artista urbano. «Obviamente, yo creo que él siente que yo he hablado mal de él, pero yo solamente he sido sincera. Y las veces que he hablado ha sido porque todos hablamos en parte de nuestros ex…».

«Pero la realidad es que mi vida ya no se basa en torno a él, mi vida se basa en torno a mí y si me metí al reality fue específicamente para limpiar mi nombre, porque quedé muy mal afuera», concluyó.