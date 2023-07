¿Quién será? Confirman que nuevo participante llega a Gran Hermano Chile

Luego de la eliminación de Estefanía en Gran Hermano Chile, durante la tarde de este lunes, se dio a conocer una noticia que dejó sin palabras a los jugadores del reality show de CHV.

Resulta que Viviana, la líder de la casa de esta semana, leyó una carta enviada por el ente dueño del estudio, en el que señala que «Gran Hermano comunica que esta noche ingresará un nuevo participante, por este motivo necesito que dejen la casa en condiciones».

«Al tratarse de una noche especial, confío además que cada uno de ustedes se vestirá con la mejor ropa de gala y que le brindarán al compañero que se suma el recibimiento que corresponde», agregan en la misiva que dejó a varios sorprendidos.

¿Quién podría ser el nuevo integrante de Gran Hermano Chile?

Luego del anuncio de esta tarde, los participantes de Gran Hermano Chile, de inmediato comenzaron a especular sobre quién se trataría esta persona, con algunos incluso lanzando teorías que quizás tenga relación con uno de ellos.

Así fue el caso de Skarleth, quien descartó que se tratara de Pailita, su famoso ex pololo. «Mi ex no se prestaría para eso, y si se prestaría sería muy inmaduro», lanzó la joven de 18 años. Momento en el que Coni le respondió que «no lo necesita, sería por hinchar las wea. Yo, entra mi ex y me voy».

Por otro lado, se debe mencionar que los seguidores de Gran Hermano Chile, ya comenzaron con sus propias teorías, siendo la más fuerte que no es ninguna persona, sino que les llevarían ni más ni menos que un perrito como mascota.

Aunque de todas formas, se debe mencionar que hace unos días comenzaron a circular rumores de que la producción ya tendría listas a algunas figuras de la farándula para entrar al encierro.