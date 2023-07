Así fue la reacción de Estefanía tras su eliminación de Gran Hermano Chile

La noche de este domingo se vivió una nueva eliminación en Gran Hermano Chile, donde el público eligió que Estefanía Galeota se convirtiera en la tercera participante en abandonar la casa estudio más famosa del mundo.

Pero la jornada comenzó con Trini siendo la primera salvada nuevamente. Frente a esto, la tripulante de cabina mencionó que «estoy feliz, y creo que todas las semanas voy a encontrar un poco más el propósito, es súper difícil dejar mi vida y un trabajo que yo amo, despedirme de mis seres queridos y arriesgarme a esta aventura».

«Día a día he estado abriéndome un poquito más. Para mí es un poquito más difícil, pero lo estoy logrando, y estoy segura de que quedan un montón de aventuras con mis compañeros, así que estoy feliz de seguir», continuó sobre su salvada en Gran Hermano Chile.

Tras esto, los seguidores del reality eligieron salvar a Jorge Aldoney. «Estoy contento, porque la gente no me odia tanto como pensaba. La verdad no me esperaba quedarme otra semana, siempre me pongo en el peor escenario. Darle las gracias a toda la gente en su casa que me está apoyando, y a la gente que sigue los concursos de belleza».

Es en este contexto que finalmente la decisión quedó entre Francisco y Estefanía, con la última dejando la casa. «Me siento bien, tranquila. Todo tiene su lapso y su tiempo, y siento que si este era mi tiempo, está bien. Estoy agradecida por la oportunidad, por haber compartido con mis compañeros, así que me voy contenta y con la frente en alto».

Los mensajes del público tras la salida de Estefanía

Hay que mencionar que en esta ocasión, el público no se mostró tan feliz por la eliminación de la Miss Chile, pues en su mayoría votaron para proteger a la «familia Lulo», tal como lo demostraron en redes sociales.

«Tenías tanto potencial Estefania xq te fuiste con la víboras»; «Siento que esta placa fue súper injusta 🥺 Estefania no era una villana»; «La familia Lulo está más afectada por Estefanía, que las mismas ‘amigas’» y «Sorry, pero voté por Estefania, muy mal me puede caer el viejo, pero es mi deber proteger al team lulo de maite» escribieron.