Así se vivió el reencuentro entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas en Tu Día

La mañana de este lunes se vivió un esperado momento por el público seguidor de Tu Día, pues tras estar durante varias semanas separados, José Luis Repenning se reunió con su compañera en la animación, Priscilla Vargas.

Resulta que los periodistas no se vieron las caras por cerca de un mes, ya que cada uno se tomó dos semanitas de merecidas vacaciones, por lo que no alcanzaron a toparse en ningún momento desde el pasado 27 de junio.

Por lo mismo que los seguidores del matinal de Canal 13 estaban más que atentos al reencuentro de José Luis Repenning y Priscilla Vargas, considerando que por mucho tiempo se especuló que podían estar en una relación amorosa, gracias a la gran complicidad que muestran en pantalla.

El reencuentro de Priscilla Vargas y José Luis Repenning

Es frente a esto, que al comienzo de Tu Día, se vivió su reencuentro, marcado por un apretado abrazo. «¡¿Dónde estabas?!», es lo primero que lanzó el animador.

Mientras que la querida Priscilla Vargas no dudó en responderle «¡Esperé este momento! Te eché de menos, de verdad. Era mucho tiempo que no nos veíamos. Un mes. Creo que nunca había pasado esto».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la comunicadora contó un particular «secreto» sobre sus días libres. «A veces nosotros nos tomábamos vacaciones juntos. Ustedes saben». Junto con esto, no dudó en preguntarle a José Luis Repenning si acaso la había echado de menos en su ausencia.

«Estuvimos siempre muy bien acompañados, con Nacho (Gutiérrez), pero efectivamente te extrañamos mucho. No nos mandabas fotos, no publicabas nada, no sabíamos nada de ti», comentó el comunicador.

Para cerrar, la animadora de Tu Día, explicó que también extrañó al equipo, pero que necesitaba un merecido descanso: «De verdad, en un minuto sí los eché de menos. Lo pasé súper bien, descansé», sentenció Priscilla Vargas tras su flamante regreso a Canal 13 y su especial reencuentro con José Luis Repenning.