«Dejen de molestarla»: Skarleth sorprende a las redes al cantar canción de Pailita en Gran Hermano Chile

La noche de este viernes, en Gran Hermano Chile, los participantes pasaron un rato agradable tras tener su fiesta semanal.

En esta instancia, los miembros del reality tuvieron que participar de una entretenida actividad de karaoke.

De este modo, se vivió un curiosos momento cuando fue el turno de Maite. Esta seleccionó a Skarleth y Vivi para que la acompañaran en su interpretación. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el hecho de que les tocó cantar «Ultra Solo», canción de Polimá Westcoast y Pailita, la expareja de la joven participante de Gran Hermano Chile

Si bien, Skarleth en un comienzo se vio descolocada, a los segundos se puso a cantar a todo pulmón el tema del cantante urbano.

Esta no es la primera vez que la joven se encuentra con una canción de Pailita en Gran Hermano Chile. Anteriormente en la primera fiesta también ocurrió, sin embargo, en dicha oportunidad se vio más afectada.

Este momento generó múltiples reacciones en redes sociales. De este modo, varias de estas destacaron a la joven participante debido a la actitud que tuvo durante la actividad.

Las reacciones en redes sociales por la interpretación de Skarleth en Gran Hermano Chile

La interpretación de Skarleth junto a sus compañeras del reality generó diversas reacciones en redes sociales. Muchas de estas valoraron la actitud de la participante de Gran Hermano Chile.

«Skarlet ya no llora , la skarlet factura».«Mejor superación la de la skarleth 🔥». «Dejen de molestarla con el Pailita, dejénla brillar por ella». «Es una canción noma xd no le den tanta pantalla al Pailita, ella brilla sin el». «Skarleth la mejor🔥para su edad tiene clara la película y es muy frontal sin faltar el respeto💖». «Cuando eres capaz de cantar las canciones de tu ex y no se te mueve ningún pelo ella lo superoo hace ratoooo». Fueron algunos de los comentarios que recibieron las cuentas oficiales de Instagram de Gran Hermano Chile y Chilevisión.