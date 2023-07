«Me arrepentí»: Naya Fácil filtra los motivos por los que rechazó ingresar a Gran Hermano Chile

Hace un buen tiempo que Naya Fácil se había mantenido alejada de la noticia, pero en las últimas horas, dejó la escoba con las declaraciones que se mandó durante su aparición en el programa de YouTube ‘Vamo a Calmarno’.

Resulta que durante la conversación, la influencer confesó que tuvo la oportunidad de entrar ni más ni menos que a Gran Hermano Chile, pero que al final la terminó rechazando.

De acuerdo a sus palabras, recibió una llamada por parte de la producción del espacio de CHV, con el fin de que subiera un video haciendo el casting y quedar considerada entre la lista de los posibles nombres previo a la elección de los 18 elegidos.

¿Por qué Naya Fácil terminó rechazando la oportunidad de entrar a Gran Hermano Chile?

«Yo pensaba que había competencias físicas, porque yo no soy así. Y después me arrepentí, porque no sabía que era solo hueveo, estar encerrado y no hacer prácticamente nada», comenzó explicando Naya Fácil en ‘Vamo a Calmarno’.

Junto con esto, la chiquilla afirmó que de todas formas se arrepintió luego de conocer la platita que se llevan los participantes de Gran Hermano por su participación. «Dije, por esta plata… ganan entre un palo y 4 palos, por los 4 meses», declaró, junto con poner los paños fríos e indicar que no sabía si ese era monto era mensual o el tiempo total del encierro.

«Pero exponer tu vida a ese nivel… yo, gracias a Dios, gano más que eso con las redes sociales», continuó diciendo Naya Fácil en el programa de YouTube. Momento en el que sorprendió al lanzar una cifra de dinero estratosférica por la que «aceptaría» entrar a un reality en este momento de su carrera. «Mi precio son $50 millones. Si no, no me meto a un reality a exponer mi vida».