«Cagaste conmigo»: La feroz pelea entre Sebastián y Coni en Gran Hermano Chile

¡Quedó la grande! Sebastián Ramírez y Constanza Capelli tuvieron una fuerte discusión tras el desafío que la producción le impuso al chiquillo. Hay que recordar que esto consistía en que este último debía besar a tres personas antes de 24 horas para ganar una cena romántica, en una prueba que excluía a Coni, puesto que ya se habían dado besos con anterioridad.

En este sentido, el muchacho en su afán de cumplir el desafío intentó insistentemente darle un «piquito» a Trini. Sin embargo, ella se negó varias veces, aunque de igual manera lo hizo, lo cual llegó a los oídos de Coni y se enteró de aquella situación.

En este contexto la mujer lo confrontó con todo. «No me hables, no me faltes el respeto, ubícate. ¿Qué te crees? No tienes códigos cómo se te ocurre hacer esa hueá. No te pongas a reír. Qué falta de respeto, no me hueís». Acto seguido, el hombre recién ingresado al reality se defendió: «No me mires así con esa cara, que me da lata», expresó, sabiendo que no le podía decir de qué se trataba, puesto que si lo hacía, se quedaba sin el premio.

Pero lejos de quedarse ahí, Coni le dijo: «Cagaste conmigo, Seba», quien no frenó su enojo para dirigirse a Trini. En relación con el supuesto beso, Trinidad señaló que «me lo pidió todo el día, mil veces. Me dijiste ‘no puedo resistirme’. Sebastián, hazte cargo».

Tras ello y luego de notar que ella se estaba riendo de la situación, Constanza al borde del llanto, arremetió contra dicha jugadora. «¿Por qué te cagai de la risa? Eres doble estándar. No tienes códigos, hermana. No los tienes, esa es la diferencia entre tú y yo».

Con el desafío cumplido, Sebastián le confesó a Coni la prueba que le impuso Gran Hermano

Tiempo después, Sebastián no halló nada mejor que decirle a su «pinche» que «quería probar los besos de la Trini, tiene buenos labios, me atraía su boca, nada más». A lo que Coni con evidente enojo le responde que «eres muy falta de respeto, es mi amiga, pensé que tendrías un poco de empatía conmigo».

Para cerrar, los conductores de Gran Hermano, le dieron la señal a Sebastián Ramírez para que revelara la prueba que le dio la producción del reality y a su vez, le dieron el premio.

«Fue como raro. Él empezó a hacerme parte de la broma, diciéndome que sí había algo con la Trini. Tiene una capacidad actoral increíble», concluyó Coni, que finalmente tuvo su noche romántica con Seba.