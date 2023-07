¿Qué hacen y cómo lucen las recordadas figuras de Mekano?: Reconocido programa de televisión los reúne

¡Siéntense y abróchense los cinturones! Hoy las recordadas figuras del exitoso programa Mekano, volverán a decir presente en la pantalla chica.

Sí, tal cual lo lees, esta noche el espacio conducido por Martín Cárcamo, reunirá a desaparecidos ex integrantes de “Mekano”: desde Rosemarie y Chabe hasta Sergio Aguirre y Pía Cichero. Pues como es de costumbre, «¡Qué dice Chile! Prime» tendrá nuevamente a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

¡Vuelven a la TV!

En esta línea, los equipos que se enfrentarán estarán compuestos por ex integrantes del programa juvenil “Mekano”, quienes se reunirán a 16 años del final del programa tras estar algunos de ellos mucho tiempo lejos de las cámaras.

El equipo “Mekanizadas” estará compuesto por “Monty” Torrent, Nicole Pérez, Pía Cichero y “Lupe” Fernández, mientras que el equipo “Cucurrucucú” tendrá a Sergio Aguirre, María Isabel Indo (“Chabe”), Rosemarie Segura y Francoise Perrot.

¿En qué están las ex figuras de Mekano?

Con respecto a su presente, Pía Cichero, ahora está abocada a ser madre de sus hijos de 7 y 3 años. Pues el reencuentro con sus compañeros significa que «es como volver a los 20 años. Tengo los mejores recuerdos de ellos porque, a diferencia de otros programas, Mekano no era de competencia, era para jugar, entonces no había envidia, éramos todos amigos».

«Chabe», quien está especializándose como terapeuta en adicciones especializadas y trabajando en un centro de rehabilitación de mujeres, cuenta que los ex “Mekano” tienen un grupo de whatsapp donde conversan. «Nos hablamos harto por ahí, pero es bacán ver en persona a los chiquillos, además que todos vinieron con sus hijos. Así que fue súper entretenido, hace tiempo que no me reía tanto».

En cuanto a Nicole Pérez, quien es mamá de tres hijos, trabaja en una compañía de aceites esenciales y se dedica al marketing, asegura que “hace muchos años que nos no juntábamos todos, pero es como si no nos hubiésemos dejado de ver nunca con los chiquillos. Son más de 20 años que nosotros nos conocemos, que trabajamos juntos, entonces es lindo recordar, reírse y ver que todos siguen con la misma esencia”.

Las reacciones ante el especial reencuentro del Team Mekano

Por su parte, Francoise Perrot dice estar feliz por volver a ver a sus amigos, ya que se encuentra en un proceso de desarrollo personal y sanación tras separarse de su esposo. “Fue bacán volver a verlos y recargarme de la energía de ellos, porque la de ‘Mekano’ fue una época preciosa en mi vida, marcamos toda una generación. Pasábamos todo el día en el canal, éramos como hermanos, se generaban parejas y todo era muy lindo. También recuerdo el estrés, porque igual trabajábamos 24 horas y éramos chicos”, indica.

Rosemarie Dietz, en tanto, está actualmente instalada en Valdivia con su familia, y se dedica a ser mamá y a vender lencería online importada desde Italia. “En el programa volví a sentir esa energía adrenalínica de cuando uno era más chica, por estar en televisión. Al final es como volver al colegio, es hermoso ver que no cambia el amor, el cariño, los recuerdos. Y encontramos que estamos todas iguales, regias, estupendas”.

Finalmente, Sergio Aguirre, quien en el programa juvenil de Mega fue el eterno pololo de “Monty” Torrent, dice que ahora trabaja de músico en una banda tributo a The Beatles. “Desde hace 20 años que no estaba en un programa, fue lindo reencontrarlos. Ahora estoy dedicado a la música, soy compositor, tengo mis discos. Además toco en Viña todos los fines de semana, soy John Lennon en mi banda”, cuenta.

Cabe decir que el equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Orquestas Juveniles (FOJI), cuya misión es elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país brindando oportunidades para que los niños y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas donde todos pueden mostrar su talento musical.