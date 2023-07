El furioso descargo de José Antonio Neme contra Gran Hermano Chile: «Te juro que me indigna»

Sin duda, estos últimos días la nueva apuesta de CHV, Gran Hermano Chile, ha estado en el ojo del huracán. Pues los maltratos que ha vivido el perrito «Bigote» han generado más de alguna polémica.

Tanto ha escalado la situación que hasta el mismísimo «Primer Perro presidencial», «Brownie» se refirió al caso en una carta abierta, donde pidió a la producción que tomara cartas en el asunto.

Pero las críticas no paran ahí, ya que ahora fue el turno de José Antonio Neme, conductor del matinal «Mucho Gusto», quien se fue en picada contra el reality. No solo por lo vivido por la mascota de la casa, sino que en contra del programa en sí.

En este sentido, partió diciendo: «No veo mucha televisión, ni menos realities, pero encerrar gente en una casa, lo hicieron hace 25 o 30 años y vienen haciendo la misma cosa. Encerrar gente para mostrar sus miserias, verlos en pijamas, escupirse, pelearse, andar en pantuflas, tener sexo, tomar medicamentos… Perdón, yo no le veo ninguna gracia».

La crítica de José Antonio Neme hacia los momentos que ha vivido Bigote

Acto seguido, el rostro de Mega se refirió a la situación que ha tenido que vivir el peludito de Gran Hermano. «No sé cómo apareció un perrito en la casa, tienen una mascota, un perrito, como mestizo Y algo pasó ayer o anteayer. Creo que lo golpearon, que lo maltrataron, porque el perrito es muy inquieto. Parece que molestó a un participante que le pegó un mantazo, que lo hizo llorar».

En este sentido, apuntó a los hechos que protagonizaron «Bambino» y Lucas Crespo. «Que se encierren unos pelotudos por plata ya lo encuentro una estupidez. Pero allá cada cual lo que quiere hacer con su vida. Pero que encierren animales y, más encima, los maltraten, no sé, a mí te juro que me indigna».

Y para cerrar, lanzó una dura crítica hacia Gran Hermano Chile. «Yo soy antirepetición, anti todo eso que es una forma desgastadísima. A la televisión chilena le faltan procesos creativos. Y me incluyo, incluyo a los formatos donde he participado. Soy súper crítico también con la pega que hacemos nosotros. La industria (televisiva) está pasando por un oscurantismo, una suerte de Edad Media de la televisión. Las redes sociales nos llevan y nos traen. Me detengo en el tema del animalito, que me parece espantoso. Ahí el canal tendrá que ver. Es lo que más se comenta ahora».