«Asqueroso»: El cuestionado mensaje de Ariel Wurth en su eliminación en Gran Hermano Chile

La noche de este domingo se vivió una nueva eliminación en Gran Hermano Chile, donde por votación popular, la segunda persona en abandonar la casa resultó ser Ariel Wurth. Quien se enfrentó a la Pincoya, la que nuevamente estaba en placa.

Es en este contexto que, el joven de 29 años, debió despedirse de sus compañeros de encierro, dedicándole a cada uno de ellos unas especiales palabras. Pero sin duda que lo que más llamó la atención, llenándose de cuestionamientos, es el mensaje a Lucas Crespo.

Resulta que mientras Ariel abrazaba al influencer, le dijo. «Papi, te quiero ver como vikingo y nah po hue…, la suerte de que ojalá la pongai», haciendo referencia a su relación con Fran Maira, la que también ha estado en el centro de la noticia.

Por último y cuando ya estaba abandonando la casa de Gran Hermano Chile, le dijo unas últimas palabras a sus compañeros: «Un día sin reír es un día… perdido. Váyanse a la chucha».

Como era de esperar, las redes sociales no se podían quedar ausentes a estos mensajes, por lo que de inmediato reaccionaron con críticas y le dijeron de todo a Ariel por sus desubicadas palabras hacia Lucas Crespo.

«Ah csm desubicado! Weon me muero si soy Fran y escucho eso… Ariel qlo le dijo a Lucas: “ojalá la pongay” … asqueroso!»; «chaito al más funao de la casa, no te extrañaremos»; «Se fue y me dio alegria extrema»; «‘ojalá la pongai’… no entendió nada» y «Callejón oscuro deberían haberle hecho» es parte de lo que escribieron.

La última pelea de Ariel en Gran Hermano Chile

Hay que mencionar que el artista callejero protagonizó una última polémica antes de abandonar Gran Hermano Chile. Resulta que en la fiesta de los viernes, tuvo una tensa discusión con Coni por los comentarios que había hecho sobre ella.

«A ti te gusta el show, viniste acá a hacer un show, viniste acá a pelear. Viniste a hacer un show, viniste a hacer un show» le dijo la modelo.

Junto con agregar: «¿Qué pasa si yo lloro?, ¿Qué pasó cuando tú estabas triste, cuando todos te decían que estabas hablando hue…?», además de mencionar que «¿Qué hice yo? Me acerqué hacia ti y te dije ‘hermano, tranquilo'».