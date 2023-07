«Tu misión es hacer show»: Coni enfrenta a Ariel en fiesta de Gran Hermano Chile

Durante este viernes, los participante de Gran Hermano Chile disfrutaron de una gran fiesta con temática de Halloween.

Sin embargo, esta ocasión estuvo marcada por una fuerte discusión. Resulta que Coni estalló con Ariel, con quien había tenido un romance anteriormente y no dudo en encararlo.

Cabe destacar, que el problema surgió luego de que el joven haya señalado que la exbailarina de ballet se «hacía la hue…».

Coni enfrenta a Ariel

De este modo, durante la la fiesta de Gran Hermano Chile se vivió un tenso cara a cara.

«Tu haces el papel excelente», le señaló Coni a Ariel.

Ante esto, el participante de Gran Hermano chileno también respondió. «¿Qué papel? ¿Tú crees que estoy haciendo un papel?», le consultó.

Ante esto, Coni volvió a cargar fuertemente. «A ti te gusta el show, viniste acá a hacer un show, viniste acá a pelear. Viniste a hacer un show, viniste a hacer un show», le indicó.

Además, la exbailarina de ballet lo cuestionó por la temática de «cara a cara» que quería instalar en el reality. En esta los participantes podrían decirse las cosas que les molestan frente a frente.

«Qué pasa si a mí no me hace bien? ¿Qué pasa si yo lloro? ¿Qué pasó cuando tú estabas triste, cuando todos te decían que estabas hablando hue…? ¿Qué hice yo? Me acerqué hacia ti y te dije ‘hermano, tranquilo», le señaló a Ariel.

«En cambio, cuando yo lloro, ¿Qué haces tú? Porque te importa una mierda, porque tu misión no es repartir alegría: Tu misión es hacer show, te pegai el show», agregó.

«¿Eso crees tú? ¿Pero cachas la diferencias de intenciones? Me has dicho tres cosas importantes…”, le estaba contestando Ariel cuando fue interrumido

«No me vengas a vender la pomada», fue lo último que se le escuchó decir a Coni.