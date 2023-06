«Lo tengo que retomar»: la sorprendente desconocida faceta de la meteoróloga de Michelle Adam

Tras su regreso a Canal 13, la meteoróloga Michelle Adam ha tomado un papel muy importante entregando el pronóstico del tiempo en el matinal «Tu Día» conducido por José Luis Repenning y Priscilla Vargas; pero esa no era la primera opción a la que quería dedicar su vida.

En una reciente conversación con Tiempo X, la profesional de la señal privada reveló un desconocido detalle de su vida y que se remonta a su época universitaria.

«Yo iba a estudiar música, iba a estudiar en la Universidad de Valparaíso, había que dar una prueba especial, di la prueba y de repente leo meteorología y dije ‘qué bonita la palabra’ y yo era buena en física, matemática, no era muy buena para las letras», recordó Michelle Adam.

Después de lo anterior, se lo comentó a su papá, quien la llevó a conocer a uno de sus amigos. Él se dedicaba a la meteorología y además fue el encargado de encantar al actual rostro de Canal 13 con esa carrera.

«Él me habló de la meteorología y yo aluciné. Dije: ‘ya, eso quiero hacer’ y me habló en esa época, del cambio climático y de todo lo que pasaba, del servicio que había, la importancia de la meteorología y lo transversal que era y yo dije: ‘ya, voy a estudiar eso’ y entré, me fue bien», confesó Michelle Adam.

¿Cuál es la actual conexión de Michelle Adam con la música?

La meteoróloga de Canal 13 desclasificó que tiene estudios musicales en piano, pero como no se dedicó a ello, no ha podido practicar. No obstante, pese a que no ha encontrado el tiempo en la actualidad, está entre sus objetivos volver a eso.

«Lo tengo pendiente, no para estudiar música. Yo estudiaba piano, entonces siempre me ha gustado la música. Lo tengo que retomar», aseguró el querido rostro de Canal 13.

Para finalizar con su revelación, Michelle Adam indicó que en la familia de su padre hay varios músicos. Es por ese detalle y por las múltiples reuniones familiares que su conexión con la música siempre ha estado presente en su vida.