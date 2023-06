«Alguien ya se mandó una ca…»: la airada petición de Vale Roth por fotos de su hija recién nacida

Vale Roth remeció el mundo del espectáculo tras anunciar el esperado nacimiento de su hija Antonia, que le he traído solo buenos momentos y alguno que otro negativo.

Así ocurrió recientemente cuando la exgimnasta aseguró que necesitaba desconectarse. Sin embargo, este distanciamiento temporal de las redes sociales se vio interrumpido por una irritante situación relacionada con el contenido de su hija recién nacida.

Cabe señalar que desde que Vale Roth confirmó la llegada al mundo de su retoña, ella se ha dedicado a subir videos en compañía de su pareja Miguel de la Fuente. A lo anterior también ha sumado fotos con su hija en sus brazos o una postal donde muestra parcialmente su rostro.

¿Cuál fue la solicitud que realizó Vale Roth en redes?

«Estoy un poquito cansada, así que me desconecto un rato. Las quiero», avisó Vale Roth en una historia, la que fue de inmediato acompañada por una historia en la que se ve molesta por lo que tuvo que pasar recientemente.

«Voy a hacer un último comunicado», partió diciendo la chiquilla que recientemente se convirtió en madre. A lo anterior, Vale Roth añadió: «que si Miguel les envía o yo les mando alguna foto que no haya subido a Instagram o a las redes sociales, de la Antonia o mía, no la pueden subir», planteó la ex Yingo y Calle 7 en su perfil de Instagram.

Igualmente, Vale Roth acompañó las palabras anteriores con la justificación de lo que estaba planteando en la red social. «Porque alguien ya se mandó una cagá, entonces… (y me enojé mucho). No pueden subir una foto que no haya subido», indicó la exgimnasta visiblemente irritada.

Para volver a hacer enfásis en sus palabras, Vale Roth también agregó un texto a las declaraciones expresadas de forma verbal. «No hagan eso por favor… si Miguel les manda una foto es persona. Por favor se los pido», solicitó la ex Aquí se baila en su cuenta personal. «Ahora si… chau», cerró Vale Roth en la red social ahora si yendo a descansar de forma definitiva.