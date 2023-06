«Se dio tres vueltas en el aire»: revelan detalles inéditos del accidente de Patricia Maldonado en la ruta 68

Fue el recién pasado viernes cuando Patricia Maldonado protagonizó un complejo accidente automovilístico en la ruta 68, que no le provocó heridas de gravedad, pero que la mantendrá en el Hospital Militar hasta este lunes.

En ese contexto, fue una enfermera de nombre Elizabeth Galleguillos quien auxilió a la panelista de Tal Cual, después de ver el grave accidente mientras que se trasladaba en su vehículo por la ruta 68.

«Iba por la pista del medio, porque son tres pistas. En una curva el auto se fue al costado, llegó hasta un banco de arena en donde está la berma y chocó contra el cerro, anduvo unos metros por el cerro con el auto de lado, digamos, se dio tres vueltas en el aire y después cayó al suelo», relató la profesional sobre la opinóloga de 72 años.

El momento de la asistencia y su interacción con Patricia Maldonado

«Frené y me bajé corriendo. Ella estaba atrapada con la puerta del copiloto en el suelo. La presión la tenía bien porque estaba conversando por teléfono. Le dije que no se moviera, le vi las lesiones y no eran graves a simple vista», continuó diciendo Elizabeth Galleguillos en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN).

Asimismo, la enfermera detalló que después de un rato se dio cuenta que era Patricia Maldonado y que la misma panelista de Tal Cual quería que le tomaran fotos para enviárselas a su familia, lo que según Carabineros dio a entender está prohibido. Esto con el fin de resguardar a la víctima ante posibles filtraciones.

«La calmé porque estaba un poquito histérica, en shock. Me acerqué, le dije que era enfermera y conversamos un ratito. Yo también estaba nerviosa, porque su auto casi me pega a mí», confesó la profesional, quien describió que Patricia Maldonado se quejaba de dolores de cuello y de espalda.

«Hizo hasta un chiste porque le dije que tenía una contusión en un ojo. Me preguntó si tenía el ojo puesto. Le dije que sí. ‘Ah, está todo bien, entonces’, me respondió. Me dio mucha risa. Me sorprendió que mantuviera el humor», continuó diciendo la enfermera, quien se contactó con la familia de la opinóloga y además aseguró que Paty Maldonado tuvo mucha suerte porque «voló por el aire».