«Me gusta aportar con otros roles»: Michelle Adam se confiesa de su nueva participación en Tu día

La meteoróloga Michelle Adam, que volvió a Canal 13 luego de su paso por Mega, comentó en una conversación con Publimetro sobre los nuevos desafíos que se le están presentando en el canal, posicionándola como la tercera figura más importante en Tu día.

Michelle, además de ser la encarga de informar sobre las noticias meteorológicas en el matinal junto a Gianfranco Marcone, se encuentra participando y realizando labores como panelistas en otras secciones del programa.

En varias instancias le ha tocado protagonizar la conducción en Tu día cuando Priscilla Vargas y José Luis Repenning se han encontrado en terreno.

¿Cómo ha afrontado esta participación Michelle Adam?

«Me gusta, pero me asusta» entre leves risas se refirió a su actual momento. «Yo me siento súper cómoda en lo que hago con El Tiempo, pero también me gusta aportar con otros roles» complementó.

Otra arista que mencionó fue sobre su relación junto a los conductores del matinal, «echamos la talla y tratamos de hacer cosas lúdicas, así se genera una conexión», agregando que «incluso, gente de afuera me ha comentado que se transmite esa buena onda».

En esa misma línea, la meteoróloga aseguró que «se ha dado todo normal, que recién ahora lo vengo a interiorizar».

“De repente me dicen en el mismo instante que me quede un rato más en algunos bloques, así que se ha dado de forma muy natural y yo feliz de colaborar y aportar con un granito de arena al programa y al equipo” complementó.

Cabe recordar que anteriormente, Michelle se había referido sobre su salida de Mega: «sentí que cumplí una etapa en Mega, pero se dio de manera inesperada esta propuesta de Canal 13, yo no la busqué, así que cuando me llegó me hizo mucho sentido. Siento que es una súper oportunidad y por eso la tomé», admitió en una conversación con Tiempo X.

Sobre las últimas semanas de vuelta su casa televisiva, la meteoróloga afirmó que «han sido mágicas y atómicas, porque han pasado demasiadas cosas y han sido con mucha alegría».

«Y justamente desde la amistad, que creo que es clave. Cuando los sentimientos son sinceros y sin necesariamente grandes expectativas, las cosas fluyen y se dan de forma muy natural» cerró su análisis sobre su presente momento en su participación en el matinal de Canal 13