Julio César Rodríguez revela sincera conversación con Pailita: «Siente que lo discriminan»

Pailita ha estado en el centro de la noticia durante los últimos días, luego de su comentada detención por andar en auto sin patente, lo que terminó con el cantante y su asistente formalizados por los delitos de amenazas y lesiones leves respectivamente.

Tras esto, el joven de 23 años, publicó un comunicado, en el que se refiere a la polémica. «Tan pronto se realizó el control policial, sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios».

«Así y sin mediar provocación alguna, se me detuvo en dicho procedimiento recibiendo una agresión física y desde ahí le pedí a quien me acompañaba la necesidad de que grabara. Como método de defensa al trato que estaba recibiendo por parte de carabineros», continuó Pailita.

Siguiendo por esta línea, el intérprete de Parcera, mencionó que «es necesario mencionar, que me sometí en todo momento al actuar de carabineros. Así como también me realicé de forma voluntaria exámenes pendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos».

Es en este contexto que durante la jornada de este jueves, desde Publimetro conversaron con Julio César Rodríguez, en el marco del lanzamiento de Gran Hermano, donde confesó que pudo conversar con Pailita con relación a este tema.

Julio César Rodríguez y su conversación con Pailita

«Hablé con el guardaespaldas de él, con “Peluche” (Alexander) en el momento, y después hablé con Pailita. Él tiene su versión de cómo fue la situación. Yo creo que lo más importante hoy es: cumplir con las reglas. La ley cambió y hay que llevar la fiesta en paz, hay que andar cumpliendo, y andar con las patentes puestas» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Él siente que lo discriminan, de una forma u otra; pero también en todo aquello hay que mantener la mesura, la calma».