¿Qué pasa con Contigo en la Mañana? Julio César Rodríguez asume importante rol en CHV

Durante la tarde de este jueves 26 de junio, es que CHV sorprendió a todos con un anuncio sobre Julio César Rodríguez y el nuevo rol que tendrá, además de la conducción de Contigo en la Mañana y Primer Plano.

Resulta que el periodista, que lleva 13 años en el canal, asumirá como nuevo Director de Programación de la estación a partir del 1 de julio.

Hay que recordar que, Julio César Rodríguez, además de su extensa carrera en televisión tanto en pantalla como fuera, también tiene una reconocida carrera radial. Mientras que de manera independiente creó y dirige el canal digital YULY, junto al popular y multipremiado programa de Youtube ‘La Junta’.

Su rol en este nuevo desafío será el de liderar el área de programación de CHV, proponiendo el desarrollo de nuevos contenidos en televisión abierta y en las distintas plataformas digitales, aportando con su energía, sello innovador y amplia visión de industria.

Julio César Rodríguez continuará su trabajo como conductor de Contigo en la Mañana y Primer Plano, el cual desarrollará de manera paralela a su nuevo cargo ejecutivo.

El futuro de Julio César Rodríguez en CHV

En marzo pasado, previo a que se conociera este importante cargo, es que el comunicador dio una entrevista a The Clinic, en la que se refirió a su futuro en la televisión.

«Es con la pregunta que yo amanezco casi todos los días en el último tiempo. Porque también creo que uno tiene que saber cuándo cerrar ciclos. Y yo me he preguntado muchas veces -porque se me vence contrato este año en CHV el 31 de diciembre del 2025- si este es mi último año en las mañanas, o en la tele abierta», confesó.

Siguiendo por esta línea, JC mencionó que la gente es una de sus motivaciones para seguir al aire. «La respuesta está en la calle. Cuando voy a animar festivales, voy a regiones, en los aeropuertos, en los bares, en los restaurantes, cuando hago radio y se llena de gente a abrazarme, a decirme ‘no pares de decir esto’, o ‘lo necesitamos en la tele'».