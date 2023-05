Julio César Rodríguez revela potente mensaje tras detención de Pailita: «Nos han tratado mal»

No cabe duda que la noticia de este lunes 15 de mayo fue la detención de Pailita, luego de que protagonizara un encontrón con Carabineros, en medio de una fiscalización por circular sin la patente en la parte delantera de su vehículo.

Es en este contexto que durante horas del tarde, el artista urbano pasó a control de detención, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima.

Pero cuando recién se conoció la detención de Pailita, en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez reveló que «tengo datos de primera mano», leyendo en vivo el mensaje de texto que le envió el jefe de seguridad del intérprete de Na Na Na.

La defensa del jefe de seguridad de Pailita

«Venían saliendo de la presentación de Young Cister, quien los invitó a su show, solo estaban ellos. Como es costumbre, Pailita no bebe, no toma alcohol. El golpe del auto es viejo, se llevó al taller, pero la patente se volvió a caer. Y como se volvió a despegar, había que llevarlo de nuevo al taller, y por eso la patente no se había pegado», comenzó señalando el trabajador.

Junto con esto, explicó que «hay fiscalizaciones donde nos han tratado mal y otras donde nos han tratado súper bien. Hasta nos han apuntado antes de pedirnos algo. Lo que pasa es que todo es muy relativo. A veces nos tratan mal al principio y después nos sacamos fotos y hacemos videos para la familia».

«Yo siempre ando con Pailita para que no haya problema. Nos han hecho de todos los procedimientos. Después nos sacamos fotos y hacemos videos. Acá lo que dice Pailita es que a ellos también los maltrataron y que van a contrademandar» indicó al matinal de CHV.

Para cerrar, el hombre señaló que «son cabros que adolecen de quedarse callado. Todo partió por un intercambio de palabras».