Marcianeke hace feroz defensa a Pailita tras detención: «Nunca fuiste el malo»

Como te hemos contado, Pailita está pasando por un complicado momento, esto luego de que fuera detenido en la madrugada de este lunes por circular sin la patente de su auto, lo que terminó en un fuerte enfrentamiento con Carabineros.

Tras esto, es que el joven y el asistente que lo acompañaba al momento de la detención, pasaron a control de detención por los delitos de amenazas y lesiones leves respectivamente. Quedando con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas, firma mensual y arraigo nacional, durante los 60 días que dure la investigación.

Es en este contexto que a través de redes sociales, comenzaron a hacerse todo tipo de comentarios, con muchos bromeando que en realidad Marcianeke era el bueno y no Pailita, haciendo referencia al reciente cambio de vida del intérprete de ‘Muñeca’ y la reputación de «niño bueno» que tiene dentro de la música urbana el chiquillo.

Por lo mismo que hace poco minutos, el propio Marcianeke no tardó en salir a prestarle ropa con todo a su colega, aburrido de las comparaciones que se suelen hacer entre ambos y dejando más que clara su postura.

La defensa con todo de Marcianeke a Pailita

A través de una historia en Instagram, el pololo de Ignacia Michelson compartió una foto que le tomaron junto a Pailita en la fiesta Bresh, donde cantaron este fin de semana, la que acompañó con un extenso mensaje.

«Dejen de tirar la pela ctm me tienen entero bravo mi no Pailita nunca fue el villano y na de eso Son ustedes k por sus comentarios kls k no saben hasta donde pueden llegar» comenzó escribiendo Marcianeke en el posteo.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Corten el weo k kerer vernos caer mira k por culpa de ustedes no podemos ni reírnos de la situación y terminamos teniendo problemas nosotros @pailita.k7k te amo mi hno nunca fuiste el malo y el k te conoce lo sabe y era Te lo digo yo k pase lamentablemente por la misma mierda y hoy sólo toca reírme de la situación».