Filtran el millonario sueldo que ganaría Raquel Argandoña en TV+

Raquel Argandoña dejó la grande en el mundo de la farándula hace unos meses, luego de que se confirmara su repentina salida de Zona de Estrellas, para llegar como rostro a TV+ para hacerse cargo de Tal Cual.

Es en este contexto que la animadora ha mantenido en privado el sueldo que recibe mes a mes por su labor en el programa de conversación. Pero ahora Sergio Rojas se fue de tarro con lo que sería el millonario monto.

Resulta que en la última edición de ‘Que te lo digo’ junto a Luis Sandoval y Paula Escobar, el periodista contó la firme, mientras hablaban de la desvinculación de Margot Kahl en TVN, tras no llegar a un acuerdo económico.

En el espacio por Instagram, los panelistas de farándula, dieron a conocer que Kahl ganaba cerca de cinco millones de pesos mensuales y que estaba pidiendo el doble para renovar su contrato, lo que no aceptaron desde la estación estatal.

Momento en el que Sergio Rojas saltó para decir que la cifra que pedía la comunicadora no era tan fuera de lugar para un canal como TVN, considerando la millonaria cifra que ganaría Raquel Argandoña en TV+.

«No es tanto (lo que pide Margot) si piensas que la Raquel Argandoña gana ocho (millones) en TV+, y es un canal mucho más chico, ojo ahí», afirmó el ex Me Late, sin dar más detalles sobre el contrato de tendría.

Raquel Argandoña y la venta de propiedades

Hay que recordar que unos días atrás, la Quintrala estuvo invitada a Podemos Hablar, donde confesó que había decidido vender gran parte de sus propiedades, con el fin de disfrutar de sus ganancias en vida.

«Uno siempre se proyecta, que la vejez, para dejarle a los hijos, que para dejarle a la familia. Y dije ‘¿sabes qué? Esta es plata que yo trabajé, la voy a disfrutar ahora mientras pueda’. Y si queda algo, que se lo repartan, y si no, mala suerte» señaló.

Junto con lo que Raquel Argandoña admitió que ahora «más que las lucas, priorizo vacaciones, priorizo el tiempo. Si no me dan vacaciones, digo ‘lo siento, no trabajo’. Ahora son menos lucas, pero más vacaciones».