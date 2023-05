Raquel Argandoña cuenta la firme sobre la venta de sus propiedades: «Si queda algo, que se lo repartan»

La noche de este sábado, Raquel Argandoña fue una de las invitadas a Podemos Hablar, donde se confesó sobre uno de los mayores cambios que ha hecho en su vida: Vender todas sus propiedades para así enfocarse en disfrutar de su vida.

«Estoy vendiendo la mayoría de mis propiedades, porque quiero juntar las lucas y aprovecharlas. Y lo que me quede, que se lo repartan, si es que queda algo», comenzó relatando la comunicadora.

Siguiendo por esta línea, Raquel Argandoña confesó que «uno siempre se proyecta, que la vejez, para dejarle a los hijos, que para dejarle a la familia. Y dije ‘¿sabes qué? Esta es plata que yo trabajé, la voy a disfrutar ahora mientras pueda’. Y si queda algo, que se lo repartan, y si no, mala suerte».

Tras esto, es que la Quintrala dio a conocer que estaba vendiendo unos departamentos que tenía en el sector de El Golf, mientras que se iba a dejar para ella una oficina y dos departamentos chicos. «Ahora, yo vendí tres (propiedades) y me quedan ocho».

Raquel Argandoña y la nueva forma de disfrutar la vida

Por otro lado, Raquel Argandoña se refirió a la imagen que siempre se ha tenido de ella: «Siempre se critica que yo (pensaba) en las lucas, las lucas, las lucas, que por plata baila el monito. Yo antes, obviamente, me hacía pagar muy bien, sino, no iba, porque yo trabajo desde los 14 años».

«Y yo vivo de esto. Yo nunca he recibido una herencia y la plata que tengo, que no es mucha, pero sí creo que estoy en una zona de confort, es gracias a mi trabajo. Yo trabajo de lunes a domingo», continuó en el programa de CHV.

Es por lo mismo que reveló que en estos momentos «más que las lucas, priorizo vacaciones, priorizo el tiempo. Si no me dan vacaciones, digo ‘lo siento, no trabajo’. Ahora son menos lucas, pero más vacaciones». Aunque aseguró que no quiere dejar de trabajar «porque sino te pones idiota».