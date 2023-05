Carla Jara recuerda traumática emergencia que vivió con el pequeño Mariano: «Se muere mi hijo»

Ya es conocido que Carla Jara es más que activa en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de contenido, especialmente sobre su familia y con su retoño Mariano, quien es el regalón de la casa y encanta a sus seguidores.

Es en este contexto que recientemente la comunicadora estuvo invitada al podcast ‘Hazte ver’ de Maly Jorquiera, donde se refirió al mayor trauma que ha vivido junto a su hijo, luego de que sufriera una fuerte reacción alérgica cuando estaban en el extranjero.

«Mi peor trauma, si lo podemos llamar así —porque es en el que estuve trabajando—, es la alergia que tuvo Mariano, cuando tenía un año. Estábamos en Estados Unidos y fuimos a todos los hospitales de niños y nadie podía calmarla», comenzó relatando Carla Jara.

Siguiendo por esta línea, agregó que «estaba completamente (inflamado). Se le empezó a inflamar esta zona (bajo los párpados) y obviamente podía tener shock anafiláctico. Se muere mi hijo ¡¿qué hago?! Estar allá era peor, sin contención, sin nada, era terrible».

Tras esto, la ex chica Mekano confesó que «nos fuimos de hospital en hospital buscando ayuda. Corticoide, corticoide y a los diez minutos Mariano activo de nuevo. Estaba súper complicado».

Carla Jara y el temor que le provocó la emergencia de su hijo

Y en medio de la desesperación, es que Francisco Kaminiski debió calmar las cosas: «Me agarra y me dice ‘¡por favor reacciona! ¡Por favor, basta! ¡Es tu cabeza! ¡Tú cabeza no puede ser más poderosa que tú! ¡Por favor, Carla, necesitamos llegar con Mariano a Chile! Necesitamos llegar a la clínica’. Y yo así… Me costaba hablar. Fui lo más fuerte posible».

«Pedí que el doctor me viniera a ver para preguntarle ‘¿me estoy muriendo o no?’. Y me dijo ‘estás bien. Estás con tu presión normal’» siguió Carla Jara, afirmando que «llegamos a Chile y obviamente que los dos nos fuimos a la clínica, y ahí Mariano exámenes, exámenes, exámenes».

«Describieron que era alérgico a la amoxicilina y eso es lo que había provocado esta alergia, porque él estaba con un tratamiento de antibióticos. Y el tema es que ahí se me desarrolló este miedo a los aviones» cerró.