«Vamos por 100 años más»: El romántico mensaje de Carla Jara a Francisco Kaminski por su aniversario

No cabe duda que Francisco Kaminski y Carla Jara son una de las parejas más estables de la televisión chilena. Los tortolitos que son padres del pequeño Mariano, recientemente cumplieron 10 años juntitos, llegando a una nueva marca en su relación.

Es por lo mismo que la ex chica Mekano recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un romántico mensaje saludando a su amorcito en este día tan especial, palabras que acompañó con un video que muestra con fotos cómo es que han ido creciendo con los años.

«10 años de amor. No es fácil resumir 10 años en un minuto, pero acá está algo de lo que hemos vivido, que por lo demás, han pasado muy rápido. No hay parejas perfectas, pero nosotros sí somos el complemento perfecto. Gracias @fcokaminski por llegar a mi vida, a llenarla de amor, optimismo y alegrías» comenzó escribiendo Carla Jara en redes sociales.

Siguiendo por esta línea, la comunicadora agregó: «Eres un ejemplo de amor, de lucha y perseverancia. Te amo por lo que eres y por como soy junto a ti, el amor verdadero no maltrata, no juzga, no critica, sólo ama, escucha, apoya y admira. Ese es nuestra forma, así hemos llegado a cumplir 10 años de amor, con momentos muy tristes y otros llenos de alegrías, sólo el amor y el respeto nos mantiene firmes».

«Vamos por 100 años más, mi corazón. Te amo más que el primer día» continuó Carla Jara, para luego agregar la traducción del tema ‘You’re still the one’ de Shania Twain, a la que denominó como su canción.

Carla Jara se llenó de felicitaciones

Como era de esperar, al poco tiempo la chiquilla recibió más de 15 mil me gusta y decenas de mensajes felicitando a la pareja por esta nueva meta en su relación.

«Lindas palabras. Deseo que esos 10 años se multipliquen por muchos más»; «muchas felicidades a los 2 me encantan»; «Y que sean muchos años mas !!! Para uno q ve esto desde bien afuera se nota q se aman»; «Hermosa historia de amor» y «Felicidades k cumplan muchos años más», es parte de lo que le escribieron.