Carla Jara y su honesta confesión: «Me encantaría llevar el apellido de mi mamá»

Este martes se emitió un nuevo capítulo de ‘Buenas Noches a Todos’, donde Eduardo Fuentes conversó con Carla Jara, quien sorprendió con algunas potentes revelaciones sobre su vida personal y cómo ha lidiado con algunas complejas situaciones.

Uno de los temas más importantes que tocó es sobre el abandono de su padre, cuando tenía solo 6 años. «Cuando chica sí, me lo cuestioné. Pero después, a medida de que van pasando los años, me he preocupado de hacer terapia, de perdonarlo, de entenderlo, para yo poder avanzar en mi vida».

«Cuando yo era más chica estaba siempre a la defensiva, porque obviamente no quería que me volvieran a abandonar, no quería que me hicieran daño, no quería que volviera a pasar, que alguien me volviera a romper el corazón» continuó Carla Jara.

Siguiendo por esta línea, la ex chica Mekano relató que comenzó a ir al psicólogo cuando tenía cerca de 16 o 17 años «para poder entender un poco esto, aceptarlo y desde ahí soltarlo». Junto con mencionar que estaría más que feliz de cambiarse el apellido.

«Llevo su apellido, que me encantaría cambiármelo. Me encantaría llevar el apellido de mi mamá. Sería Carla Cádiz» señaló.

Carla Jara y el cambio de apellido

Tras ser consultada por el paso que le falta para cambiarse de apellido, Carla Jara afirmó que no se trata de algo tan sencillo, «por el cambio de los hijos, las cosas a su nombre… no es como tan fácil».

«Pero creo que en algún momento de la vida lo voy a hacer, para darle este regalo a mi mamá, porque es la que me ha sacado adelante finalmente en estos 38 años que tengo» indicó.

Ya para cerrar, destacó el importante rol que ha tenido su madre. «Ha hecho que me convierta en la mujer que soy. Si bien fue muy estricta conmigo, yo le agradezco que haya sido así, porque quizás me hubiera desviado del camino».