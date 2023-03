«Era mi día»: Sabrina Sosa se fue hasta con beso de Romeo Santos en su primer show en Chile

La noche de este martes 21 de marzo se vivió el primero de los nueve conciertos de Romeo Santos en Chile, el que sin duda dejó la patá entre sus fanáticos, los que corearon todas las canciones, a lo largo del concierto que duró cerca de dos horas.

Y uno de los momentos que desató todos los gritos en el Movistar Arena, es cuando mientras cantaba ni más ni menos que su éxito ‘Un Beso’, decidió dale un piquito a una de las afortunadas chiquillas que estaba en la primeras filas.

En esta ocasión, la mujer que se llevó el beso de Romeo Santos en la primera noche de sus maratónicos nueve conciertos, fue no otra que Sabrina Sosa, quien llegó con varias famosillas para ver al Rey de la Bachata y bailar de lo lindo.

Sabrina Sosa y su beso con Romeo Santos

Tras este especial momento que generó la envidia de todas las fanáticas del cantante dominicano, es que desde Radio ADN conversaron con la comunicadora, quien confesó sobre lo que sintió al recibir el beso del artista.

«Es mi noche, es mi noche, estoy en llamas, a parte de que soy re fanática de Romeo Santos, voy a venir dos días y ya el primero, en esta primera noche que me pase esto. Tenía de hecho una entrada más para el costado. Por eso digo que era mi día, me dijeron ‘venite que te tenemos otro lugar más adelante’ y quedé adelante en el centro» comenzó señalando Sabrina Sosa.

Siguiendo por esta línea agregó: «Primero me tocó la mano y yo ya estaba ‘no, no puede ser’ y luego llega la parte del beso que fue sorpresa para todos, y me encantó».

Al ser consultada sobre si hubo un coqueteo previo, Sabrina Sosa comentó que «Entre nos, o sea sí porque yo esto mirando y obvio que te mira, te mira fijo, yo creo que lo hace con todas las fans, pero me tocó el beso».