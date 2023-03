«Qué personaje más triste»: Ex de Karol Lucero asegura que aún la contacta a meses de pisar el palito

Se armó una nueva polémica en el mundo de la farándula, esto luego de que Yadranka Tomic, saliera a contar que su ex pololo, Karol Lucero, todavía la sigue buscando, a pesar de que le pidió matrimonio a su actual pareja, Fran Virgilio, e incluso tienen fecha para el casorio.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, la ex Miss Chile subió una serie de pantallazos, los que demostrarían que el ex chico Yingo, todavía sigue intentando contactarla, respondiendo a sus historias en modo incógnito.

«Hola… te acuerdas de mí»; «A veces veo tu stories»; «Te diré algo que solo tu y yo sabemos»; «Fuimos tan ridículos que nos sacamos fotos con la copa del mundo antes de la final y Croacia perdió», son algunos de los mensajes que compartió Yadranka Tomic en redes sociales.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la ex de Karol Lucero siguió publicando más pruebas, que asegurarían que el ex Mucho Gusto está atento a sus publicaciones. «Si sabes quien soy mándame un DM con un emoticón a mi cuenta personal…» y «Siempre con total discreción, si no te interesa ignora este mensaje. Saludos».

Ex de Karol Lucero no se guarda nada

Es en este contexto que, la cuenta de Instagram Copuchas TV, hizo un compilado de todas las historias que publicó Yadranka Tomic, en las que expone sin filtro a su expareja, afirmando que todavía la está buscando.

«Tu teatrito no dura toda la vida. Qué personaje más triste. Anda a casarte que ya tienes fecha lista. Qué maal» escribió en sus historias la chiquilla. Junto con esto, agregó «Amiga date cuenta», haciendo referencia a la novia de Karol Lucero.

De inmediato los seguidores de Yadranka partieron a decirle que se trataba del ex chico Yingo, frente a lo cual de inmediato respondió: «Chicos, son muy buenos adivinando… 🤡 Estrellita para ustedes».

Junto con esto, se debe mencionar que el portal antes nombrado, subió una serie de noticias que datan del 2018, cuando Karol Lucero y Yadranka Tomic recién habían comenzado su pololeo.

Tras esto, publicaron una foto de la misma fecha que había subido el animador, en la que aparece posando junto a la chiquilla luciendo una polera de la selección de Croacia, tal como le menciona en los mensajes donde recuerda cuando vieron el mundial.