«De eso no me voy a olvidar nunca»: Paty Maldonado se sincera sobre la relación que mantiene con Karol Lucero

El pasado capítulo de «Tal Cual», tuvo como animadores a José Miguel Viñuela y Paty Maldonado, esta última reemplazando a Raquel Argandoña de manera temporal. Mientras que de invitado estuvo nadie menos que Karol Lucero, amigo y ex compañero de los conductores.

La reunión de los tres ex rostros de Mega, generó de manera inevitable que recordarán lo que fue ser compañeros por mucho tiempo en el matinal «Mucho Gusto». Sin embargo, de manera progresiva los tres fueron dejando el programa y posteriormente el caal.

Durante la conversación la opinóloga y el ex chico ‘yingo’, decidieron compartir algunos detalles de su íntima amistad. En ese contexto Patricia Maldonado hizo una inesperada confesión respecto a la amistad de ambos.

Paty Maldonado reflexiona sobre su amistad

Tras su inesperado reencuentro en pantalla, los ex rostros de Mega, no perdieron el tiempo. Pues en el minuto que Karol Dance ingresó al estudio los animadores le dieron una cálida y amistosa bienvenida.

Durante su saludo José Miguel Viñuela no tardó en señalar el gran aprecio de Patricia Maldonado por el comunicador de 35 años.

Fue durante ese momento que ‘La Indomable’ se tomó un minuto junto a Lucero, para expresar un par de cosas respecto a su amistad. «Es verdad. Trabajamos bastante tiempo juntos en Mega», señaló en primer lugar la ferviente animadora de Pinochet.

«Siempre recuerdo, y no tengo por qué no recordarlo: hubo un momento en que no lo pasé muy bien en el programa, se cometieron bastante injusticias conmigo. A pesar de que igual, les tengo cariño», agregó durante el espacio.

«Me recuerdo que en un momento complicado la única persona que se acercó a abrazarme y decirme: siento mucho lo que está pasando, no me parece que sea justo esto, fue Karol«, señaló la opinóloga.

«Todo el mundo se corrió. Se agradece. Eso significa ser un buen ser humano, que no está pendiente del ‘yo no voy a decir nada, porque me voy a quemar'», comentó con toda sinceridad.

«De eso no me voy a olvidar nunca«, finalizó la panelista de «Tal Cual«.