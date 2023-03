Periodista español expone a Shakira al revelar desconocida actitud de la cantante

A pesar de que pasen las semanas, el escándalo de Shakira y Gerard Piqué no se aparta de las portadas y programas de farándula. Los medios españoles siguen destapando detalles sobre la pareja, y en esta ocasión revelaron un inesperado dato de la cantante.

Desde que se anunció oficialmente su separación a comienzos del pasado diciembre, la ex pareja ha protagonizado una serie de noticias alrededor del mundo. Si bien en un comienzo ambos fueron un poco discretos, todo cambió cuando comenzaron a salir detalles de su quiebre.

Recordemos que las redes sociales estallaron en el segundo que se reveló que el ex futbolista le fue infiel a la colombiana. Hecho que habría sido confirmado cuando el deportista anunció su relación con Clara Chía, mujer con quien engañó a Shakira.

Ahora, tras exponerse todo eso de parte del ex jugador del Barcelona, la colombiana no se quedó callada y decidió expresarse a través de su música. La cantante estrenó una serie de canciones donde exponía lo ocurrido con Gerard Piqué.

Ahora, luego de esa serie de acciones que sin duda dieron mucho de qué hablar, los medios han estado sobre los involucrados. Esto con el fin de exponer cada detalle de la ex pareja más mediática del momento.

En esa línea, de manera reciente los medios europeos destaparon una particularidad de la cantante. Esto habría sido bastante comentado en el país de Piqué.

El desconocido hábito de Shakira

Según lo consignado por La Cuarta, el periodista español Jordi Basté fue quien expuso a la cantante en esta ocasión. Hasta donde se sabe el comunicador mantiene una estrecha relación con Gerard Piqué de modo que mantiene cierta credibilidad al hablar de la ex pareja.

Según mencionó el medio antes mencionado, Baté asistió a al programa Latexou de TVE donde habló de la colombiana y el deportista. Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué, señaló en primer lugar

Fue durante el espacio que el presentador del programa Marc Giró le consultó respecto a alguna experiencia en la que haya compartido con la cantante. «Una cosa que me di cuenta, una tontería«, señaló tras recordar un momento en particular.

«Ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta«, aseguró el comunicador.

Cabe mencionar que Jordi Basté aclaró que no fueron más de 3 o 4 veces las que compartió con la ex pareja, de modo que ese es un detalle en particular que le llamó la atención.