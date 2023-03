¡Se aburrió! Estos serían los motivos que hicieron que Piqué rompiera con Shakira

El quiebre entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Pues hace un tiempo era impensado que los tortolitos se pudieran separar, ya que siempre se vieron muy unidos, además de ya tener una familia con dos hijos en común.

Luego de su mediática separación, la cantante colombiana no ha parado de «facturar» con diversas canciones dedicadas a su ex pareja, a quien se refirió en una reciente entrevista, donde habló por primera vez sobre el tema. Sin embargo, desde el otro lado, el hombre no había dicho «ni pio» hasta ahora.

Pero, una fuente cercana al ex jugador del FC Barcelona habría puesto sobre la mesa algunas papitas acerca del quiebre entre la pareja, las cuales fueron entregas al medio Vanitatis.

Las nuevas papitas acerca de la separación entre Shakira y Gerard Piqué

Pues se sabe, con todos los temas e informaciones que han salido a la luz, que el vínculo tuvo un final traumático. Y es que el español le habría puesto los cuernos más de alguna vez con Clara Chía, mujer que tomó el puesto de la intérprete y actualmente es su novia.

Según consigna Vanitatis, la relación no habría terminado por «los cuernos», sino que Piqué supuestamente se aburrió y se desencantó de la artista.

En este sentido, el medio ya citado expuso: «No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o quiso volver, porque aseguran que no es cierto».

Pero esto no quedó ahí sino que añadieron que «es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas».

Por otro lado, aparentemente también tendrían atados por sus retoños, Sasha y Milan. «Ahora discuten continuamente por el trato que reciben los niños y se ponen ‘trampas’ el uno al otro. Piqué no quiere que Shakira sepa que su madre, Montserrat Bernabeu, lleva a veces a sus nietos a las extraescolares».

«Así que hay días que sale de casa con los pequeños, estaciona unos metros más alejado de la vivienda de su ex y hace el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira», indicó la fuente para cerrar.