«No la puede cantar un hetero»: La potente crítica de Miguel Bosé a concursante

Este jueves 2 de marzo, en España se estrenó «Cover Night», un programa similar al «The Voice chileno«. Pues el espacio goza de grandes artistas, quienes se desempeñan como jurados, siendo uno de ellos, el reconocido cantante Miguel Bosé.

Bajo este contexto, en uno de los episodios, hizo su participación Daniel Norbert, quien cantó «I Will Survive» de Gloria Gaynor, canción que está catalogada como un verdadero himno para la comunidad LGBTQ+.

Pero no lo hizo de la forma original, puesto que interpretó su propia versión, haciéndola balada, bajándole el ritmo y el tono en cada una de las frases.

Los controversiales dichos de Miguel Bosé

Siguiendo en esa línea, tal como se hacen en todos los estelares de talentos, al terminar su presentación, los jurados deben evaluar. En ese sentido, el cantante español, no expresó las mejores palabras con respecto a su interpretación. De hecho, le lanzó un ácida crítica.

Miguel Bosé partió diciendo:«Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)».

«Walk out the door, just turn around now. Cause you’re not welcome anymore (recordó la letra de la canción. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien», cerró el artista español.

En el mismo momento, los integrantes del programa, solo decidieron reír, incluso Daniel Norbet. Sin embargo, en redes sociales, fue todo lo contrario, ya que hicieron pebre al intérprete de «Libre ya de amores«.

«Que comentario más imbécil, que tiene q ver si eres hetero o no. Lo q importa es q canta bien o interpreta bien. Mal ahí Bosé», «A parte de estar quedando sin voz que es muy lamentable, está quedando loco» y «Está mal el asumir las orientaciones sexuales por el aspecto. Esta hablando el prejuicio», fueron parte de algunas de las reacciones.

Mira el momento aquí: