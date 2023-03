¡Se aburrió!: Toto Acuña responde sin filtro a quienes siguen criticando a Belén Mora

Ya pasaron varios días desde que se llevó a cabo la edición 2023 del Festival de Viña del Mar. En definitiva uno de los actos que marcaron el certamen este año fue la fallida actuación de la comediante Belén Mora, hecho que muchos aún no olvidan.

Recordemos que la ex Morandé con Compañía, fue la encargada de llevar el humor a la Quinta Vergara la noche del 22 de febrero, algo que no resultó del todo bien a pesar de haberse llevado una de las gaviotas.

El inicio de la presentación resultó para muchos bastante fuerte y divertido. Sin embargo, a medida que la rutina continuaba iba perdiendo risas y el Monstruo comenzó a hacerse presente.

Si bien la comediante se mostró bastante optimista en cuanto al resultado en su presentación, los medios y el público fueron bastante duros con ella al entregar sus observaciones.

A esto se le ha sumado que incluso a varios días de finalizar el festival viñamarino, existen usuarios que se han encargado de recordar constantemente la fracasada rutina de la humorista. Hecho que no ha sido tolerado por la pareja de la comediante, Toto Acuña.

Toto defendió a Belén Mora

El humorista acostumbra realizar publicaciones con su esposa en su perfil oficial de Instagram. En las cuales constantemente le dedica tiernas palabras y mensajes de apoyo, algo que ha sido menos frecuente desde que la comediante se presentó en Viña del Mar.

Esto último ha sido con la intención de evitar los malos comentarios dirigidos a Belén Mora. Al menos así lo dejó en claro en su última publicación junto a su pareja.

El ex Morande, decidió escribir en primer lugar el titulo de tres famosas canciones de amor que le dedicaría a Belén: «All you need is love», «Love is in the air» y «The power of love».

«Todas las que quieran. A disfrutar la vida. Se les extraña. Activaré los comentarios cuando los que no tienen esto se cansen de tirar su miseria al mundo. Cariños a to@s. Te amamos Belén Mora», fueron las palabras que utilizó en defensa de los usuarios.