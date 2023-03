Michelle Carvalho deja la patá con radical cambio de look

Pese a no estar en televisión de manera fija, Michelle Carvalho es una de las famosillas más populares en redes sociales de nuestro país, pues tan solo en Instagram ya supera los 1.3 millones de seguidores a los que enamora con registros de todo tipo.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que sorprendiera al mostrar que se sometió a un radical cambio de look. Pues la brasileña dejó de lado su ya reconocido cabello rizado, optando por un alisado que en las puntas deja unas ondas.

Junto a las fotitos mostrando su nueva imagen, Michelle Carvalho agradeció al salón que se encargó de darle esta nueva imagen, además de contar que también se lo tiñó. «El color es un chocolate 🍫 cereza 🍒 cambia de color en el sol ☀️ queda rojizo».

Como era de esperar, al poco tiempo la brasileña recibió más de 25 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus fanáticos, los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa y que este nuevo estilo le queda como nunca.

«El pelo liso te queda hermoso»; «Oye, pero que Regia»; «Bella de cualquier forma»; «Se te ve lindo el pelo liso»; «esos labios provoca darte un beso»; «Nooo me encanta»; «Demasiado linda! Muy acertado»; «Te queda muy bello, pero me gustan tus rulitos»; «bellísima» y «Quedó bello tu cabello» le escribieron a Michelle Carvalho.

Michelle Carvalho y su paso por Mundos Opuestos

Hace un tiempo, Michelle Carvalho participó en un podcast, donde por primera vez, dio a conocer la verdad de lo que ocurrió con su polémica participación en ‘Mundos Opuestos’, donde con solo 18 años entró a decirle a Joche Bibbó que lo había engañado.

«Fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo’» confesó.