Michelle Carvalho y su quiebre televisado con Joche Bibbó: «Fue en base a amenazas»

Por estos días, Michelle Carvalho participó del podcast chileno ‘Con la Ayuda de mis Amikas’, donde se confesó sobre distintos ámbitos en su vida. Y sin duda uno de los que más llamó la atención es sobre su llegada a Chile y su polémico debut en televisión.

Hay que recordar que la chiquilla apareció por primera vez en el reality ‘Mundos Opuestos’, donde entró por unas horas a contarle a Joche que le había sido infiel «en el mundo real», lo que lanzó su carrera en el espectáculo.

Es en este contexto que Michelle Carvalho dejó la grande al revelar que la verdad solo había salido por dos semanas con el cordobés y asegura que en ningún momento tuvieron una relación formal.

Siguiendo por esta línea, confesó que su participación en el reality de Canal 13 «fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo'».

Además, Michelle Carvalho contó que con 18 años no entendió muy bien el intercambio de dinero, hasta que se dio cuenta de que la gran suma eran solo $300.000. Pero esto no fue todo, ya que tras su participación, se debió enfrentar a una serie de consecuencias, como gritos en la calle, insultos e incluso gente que le lanzó botellas. Tanto así que debió irse del país por tres meses.

Michelle Carvalho y los reality show

Posteriormente, hizo una comparación con los reality brasileños, donde son grabados las 24 horas del día, mientras que «acá no, es como una teleserie, te graban todo, editan todo, ponen solo lo que ellos quieren, las partes mejores y eso va para la tele».

Entre risas contó un episodio cuando miraba un vaso de jugo con una mosca, y que luego mostraron ese momento editado en televisión, suponiendo que la influencer estaba triste pensando en Joche. «La magia de la edición, es una teleserie, ellos eligen dependiendo de cómo uno se desenvuelve dentro, es lo que sacan, editan y ponen y te pueden transformar en otra persona».