Con Marcianeke a la cabeza: Festival de música recaudará fondos para graduación de cuartos medios

Cierto es que la graduación de los estudiantes de cuartos medios para gran parte de los padres es un verdadero dolor de cabeza, puesto que las gestiones para buscar lugares y los gastos que se hacen para ello no son para nada menores.

En este sentido, hay muchos colegios en Chile en que las familias de los alumnos no gozan de una buena situación económica, lo cual hace que no quede más remedio que no hacer un cierre escolar como corresponde a una de las etapas más importantes de la vida de cada joven.

Es por esta razón, que de la mano de la productora Grupo Top Chile, se ha materializado una gran iniciativa. La cual nace con el fin de recolectar la mayor cantidad de fondos para cambiar la realidad de estudiantes de cuarto medio de cuatro colegios de la Región Metropolitana, para que cierren con broche de oro y de forma merecida su paso por la escuela.

¿De qué trata y qué artistas se presentarán?

Pues se trata de un festival de música urbana. Es de conocimiento público que el género suele aportar para diferentes eventos a beneficio, como también se pudo reflejar en los shows que iban en ayuda a los afectados por los incendios en el sur. Y esta vez no será la excepción, puesto que se harán presente para colaborar en el financiamiento de las actividades de fin de año de algunos colegios de Santiago.

«The Urban School», contará con ni más ni menos que Marcianeke, quien se presentará con Gino Mella, Tracy Mcgrady, La Secta, Keed Baby y «El Boss Chile». De acuerdo a lo dicho por sus organizadores, se espera que esta instancia llegue a más lugares y no se centre solo en la región Metropolitana. Esto es para poder cumplir el sueño de una gran fiesta de graduación para estudiantes a lo largo de todo el país, ayudando a los colegios y a sus familias para poder concretar un buen cierre.

Fecha y venta de entradas

La fecha pactada para este gran evento solidario es el próximo 22 de abril, el cual se realizará en el Teatro Caupolicán.

Si quieres ayudar y no te quieres perder por nada del mundo este show que contará con Marcianeke y otros cantantes, puedes comprar las entradas a través de PuntoTicket.