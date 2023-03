«Me siento muy sexy»: Pamela Díaz deja la patá con coqueto bikinazo

Te hemos contado que Pamela Díaz es una de las figuras televisivas más populares online, ya que tan solo en Instagram supera los 2.6 millones de seguidores, a los que encanta con divertidas anécdotas de su día a día, además de sus próximos proyectos.

Pero La Fiera no está solo en la pantalla chica, sino que también tiene un canal de YouTube donde hace entrevistas y distinto tipo de contenido. Junto con esto, además lanzó su propio podcast, el que rápidamente se convirtió en uno de los más escuchados en nuestro país.

Y en medio de todo este trabajo, es que Pamela Díaz además se da el tiempo de compartir destapadas fotitos que la llenan de piropos por lo regia que se mantiene a sus 42 años, además de estar cada día más guapa.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que compartiera unas sensuales postales en bikini, luciéndose desde la pieza del hotel, hasta donde llegó para disfrutar de unos cuantos días de playa junto a su familia.

«Momento me siento muy sexy», escribió Pamela Díaz para acompañar los registros en los que aparece con el mismo traje de baño que lució hace solo unos días en otras postales que compartió. Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de 83 mil me gusta y decenas de comentarios.

Algunos de los mensajes que le dejaron dicen: «Estupenda»; «Estás regia pame»; «Muy linda estoy dudando d mi heterosexualidad»; «La más linda»; «aparte de simpática, es estupenda»; «eres muy hermosa»; «Cosita rica»; «una morenita maravillosamente simpática»; «Eres hermosa grande y de Chile»; «hermosa mi niña» y «no cambies nunca».

Pamela Díaz y su live arriba de la pelota

Hay que recordar que unos días atrás, la comunicadora estuvo en Podemos Hablar, donde recordó cuando en plena pandemia hizo una transmisión en vivo con unos traguitos de más.

«Después del live, yo despierto al otro día, y tenía 220 mensajes de WhatsApp. Alguna cagada me mandé, mi mamá me odiaba y todo. Una vergüenza para el país. No contesté ninguna cuestión. Y me llama por teléfono un amigo mío, José Miguel Viñuela» indicó.

Junto con esto, Pamela Díaz recordó que el animador le comentó que «estamos trabajando juntos en muchas marcas. Nos está yendo la raja, tú no puedes mandarte esa cagada. Porque tú no puedes estar tomando. Las marcas nos quieren, tienes que cuidarte, protégete, hueona».

«Pasan dos semanas y este ahue… le corta el pelo a ese hueón y nos echan del supermercado. Y hoy día Santa Isabel ni nos conoce» cerró.