Ernesto Belloni y su paso por Viña: «Pensé que podría haber sido el final de Che Copete»

La noche de este sábado se estrenó un nuevo capítulo de Te Paso a Buscar, donde Pancho Saavedra conversó con Ernesto Belloni sobre su larga carrera en el mundo del humor y cómo ha llegado hasta donde está ahora.

Y sin duda que uno de los momentos más importantes de la entrevista, es cuando recordaron su participación en el Festival de Viña 2020, el que se dio justo tras el polémico show en el Festival de Iquique, donde se fue entre las pifias del público.

«Fue la primera vez que me iba mal en una presentación», recordó Ernesto Belloni. Quien estuvo apenas 15 minutos en el escenario, siendo altamente criticado por una rutina considerada machista y cosificadora.

Es a raíz de esto que pensó que le iría mal en el Festival de Viña, considerando que el estallido social todavía estaba muy reciente. Pero la cosa no fue así, ya que se llevó todos los premios y el aplauso del público presente esa noche.

«El Festival de Viña me dio más fuerza… Pensé que el Festival podría haber sido el final de Che Copete, pero no fue así. El público me dejó actuar, se rió, lo pasó bien. El público se entretuvo y me premió con las dos Gaviotas», agregó Ernesto Belloni.

De todas formas, aclaró que nunca le tuvo miedo al «Monstruo» y que gracias al Festival pudo salir adelante en pandemia a través de las redes sociales, dándose cuenta que “Che Copete” estaba plenamente vigente.

El duro trabajo de Ernesto Belloni

Por otro lado, el comediante confesó que en un principio resultó muy sacrificado, porque no tenía dinero para viajar en avión, por lo que viajaba en bus. Muchas veces desde Santiago a Punta Arenas o desde la capital a Arica, donde se demoraba dos días y trabajaba viernes y sábado, para luego volver en bus.

Mientras que, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Ernesto Belloni reveló que «me perdí todos los cumpleaños de mis hijos, todo eso me perdí por trabajar. Yo por trabajar dejé a mi familia, pero ahora digo ‘quizás si no hubiese trabajado así, no habrían podido entrar a la universidad’. Ellos entendieron».