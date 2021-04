«Voy a tirar para arriba»: El ‘Poeta’ deja atrás delicada situación económica En 2020, Daniel Ponce atravesó una compleja situación que casi lo deja sin casita. La muni de La Cisterna y 'Don Che' lo ayudaron.

Otra víctima de la pandemia fue para Daniel Ponce, conocido por todos como el querido ‘Poeta’.

El chiquillo que interrumpía a Che Copete en sus shows, pasó en 2020 uno de sus peores momentos, ya que tras haber quedado cesante casi queda en la calle al no tener dinero para pagar el arriendo.

Tras su historia es que el programa de TVN, ‘Carmen Gloria a tu Servicio’ en julio del año pasado para resolver el caso entre Ponce y Eva, la nueva dueña.

«Tengo dos hijos, mi mamá, los niños tienen 10 años, 12, y sacarlos así… yo sé que la casa no es mía y tengo que entregarla, pero como están las cosas (por la pandemia) no he podido salir a buscar pega», dijo Ponce.

Por su parte, Eva dijo que «en varias ocasiones conversé con él para llegar a un acuerdo (…); él decía que no encontraba arriendo, entonces le dije que (con sus ahorros) se hiciera una pieza atrás y que se quedara mientras encontrara algo (…); yo compré en febrero».

Durante el diálogo, Carmen Gloria Arroyo se contacta con el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, quien le ofreció pega al chiquillo.

La emoción desbordó al Poeta quien no estaba listo para la otra noticia, ya que su compipa, Ernesto Belloni también se puso la camiseta y aportó con 100 luquitas mensuales mientras se componía la situación.

Por su parte, Eva llegó a un acuerdo con Ponce para abandonar la propiedad a fines de noviembre.

Todo mejoró para el ‘Poeta’

Casi un año ha pasado desde ese hecho y todo parece haber mejorado para el Poeta, ya que el programa nuevamente habló con él para contar su presente.

Si bien el chiquillo abandonó la casa un mes después de lo acordado, finalmente se instaló con un nuevo hogar ubicado al lado de su anterior propiedad.

«Estoy bien, tengo compañeros demasiado buenos. Voy a tirar para arriba nomás, para seguir adelante. Para seguir diciendo: ‘Don Che, le tengo un poema'», dijo feliz el chiquillo en declaraciones recogidas por La Cuarta.

En tanto, sobre su pega en la muni, Ponce afirma que «me recibieron con las manos abiertas, hasta un grupo me hicieron allá».

Revisa el video completo a continuación: