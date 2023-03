Caso Tomás Bravo: Revelan que pisadas coincidirían con su tío abuelo

Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre la investigación en el caso Tomás Bravo, el que conmocionó al país. Luego de que fuera encontrado muerto a pocos metros de su hogar, en el sector de Caripilún, tras su desaparición en febrero del 2021.

Resulta que en medio de la investigación para encontrar al o los responsables de su fallecimiento. Un informe reservado por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar). Señala que los zapatos de Jorge Escobar, tío abuelo del menor, coinciden con las pisadas encontradas en su cuerpo y ropa.

De acuerdo a lo consignado por BioBioChile, estos se tratarían de unos zapatos marca Albano, talla 39, los que se periciaron por personal especializado en febrero del 2021. En el documento, de 104 páginas, indican que «poseen diseño compatible y coincidente dada su morfología (…) para producir las señales primarias (o de clase) de los rastros parciales observados».

Junto con esto, se establece que «la probabilidad de ocurrencia de mantener este daño en el calzado izquierdo, en esa forma y zona acotada particular es de 1 en 16 mil veces a que pudiera repetirse».

Los dichos de la defensa del tío abuelo de Tomás Bravo

Es en este contexto que, desde el medio antes nombrado, se contactaron con la defensa del tío abuelo de Tomás Bravo. Con el fin de conocer su punto de vista frente a la información que entrega el informe.

«Es un informe que no tiene un peso, no tiene una entidad, no tiene una seriedad, no tiene una metodología, no tiene la suficiente fuerza probatoria para poder pensar en sostener una acusación o en una imputación o una participación de Jorge Escobar en un homicidio» señalaron.

Hay que recordar que el pasado 10 de marzo. El tío abuelo de Tomás Bravo fue formalizado por el delito de abandono del menor.