Álvaro Rudolphy recuerda el éxito de Amores de Mercado: «Fue una locura»

Este domingo recién pasado, se emitió un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, donde Álvaro Rudolphy abrió las puertas de su hogar para confesarse con Martín Cárcamo sobre su vida personal, además de su larga carrera en el mundo de las tablas.

Y un tema que no podía quedar ausente es su paso por las teleseries, donde aprovechó de recordar sus papeles más icónicos, los que sin duda fueron en la teleserie de TVN ‘Amores de Mercado’, una de las ficciones más recordadas de nuestro país y que incluso tiene versiones internacionales.

Álvaro Rudolphy contó que, originalmente, el doble rol de ‘Rodolfo’ y ‘Pelluco’ no estaba pensado para él. «Habían pensado en que lo hiciera Luciano (Cruz-Coke). Después hablaron conmigo, yo no tenía muchas ganas», confidenció. Además, añadió que tuvo que trabajar mucho para crear la forma de hablar de sus dos personajes.

«Tenía unas hojas pegadas al lado de la cama, agarraba los textos y anotaba cómo la diría cada uno de los personajes. Me armé un vocabulario del ‘Pelluco’, que era el más difícil de interpretar para mí, y cada noche con liquid paper iba cambiando las palabras para decirlas como las diría él», recordó en el programa.

Álvaro Rudolphy y el éxito de Amores de Mercado

La experiencia de interpretar a dos protagonistas dejó al actor agotado. «Era mucha pega y no daba la cabeza. Fue una locura, un stress heavy. Yo no tenía tiempo de dimensionar el éxito. Llegó un momento en que me produjo un cansancio grande, colapsé, pero tenía la ventaja de que estaba solo y podía darle mucha más energía», desclasificó.

Además, Álvaro Rudolphy recordó que solo dimensionó el éxito cuando, de vacaciones en Maitencillo, decidió salir a caminar mientras se emitía el capítulo final.

«Caminaba por la costanera y escuchaba las teles prendidas con el último capítulo desde las casas, y no había nadie en la calle. Ahí dije ‘Ah, parece que la ve todo el mundo’», dijo, y agregó que nunca ve sus teleseries. «Nunca vi una teleserie que yo hiciera. Cuando grabo veo un poco, pero no las veo después. No me gusta verme en televisión», dio a conocer.