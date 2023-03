Aquí se Baila: Luli y Janis Pope se enfrentan con sensuales coreografías

Este lunes en la noche, se vive un nuevo capítulo de duelos en Aquí se Baila, donde se definirán cuatro nuevas parejas que pasarán a la zona de eliminación, según la opinión del jurado compuesto por Neilas Katinas, Karen Connolly y Aníbal Pachano.

En las presentaciones de hoy destacará un duelo entre Janis Pope y de Nicole ‘Luli’ Moreno, quienes sorprenderán a todos los presentes con coreografías especialmente sensuales junto a sus respectivos bailarines.

«En mi vida pensé este momento, me siento muy honrada y agradecida de la gente que nos sigue día a día. Gracias a ellos estoy donde estoy», señalará Luli luego de su baile de American Woman’, de Lenny Kravitz.

Por su parte, tras su presentación de ‘I feel love’, de Donna Summer, la ex ‘Protagonistas de la fama’ reconocerá que está trabajando para aprender a dejar que su bailarín sea quien la guíe. «Yo soy mandona. Felipe me recuerda todo el tiempo que él manda ahora, me dice que tengo que dejar de tironearlo», indicará.

Las parejas en riesgo de eliminación en Aquí se Baila

Además de ellas se presentarán las parejas de Kurt Carrera y Yenima Muñoz, Tati Fernández y Diego Espinoza, Hernán Contreras y Fran Zepeda, Kike Faúndez y Melissa Briones, Tomás González y Janisse Díaz, Claudio Moreno y Laurita Vásquez, y Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra.

Las parejas que pierdan esos duelos se unirán a Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, Chantal Gayoso y Matías Falcón, Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, y Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala para ver quién de todos ellos será el tercer eliminado del estelar de danza de Canal 13.

Es de esta forma que alguno de ellos se convertirá en el tercer eliminado de Aquí se Baila, sumándose a Paz Bascuñán y Rocío Marengo, quienes no lograron convencer al jurado con sus dotes para la danza.