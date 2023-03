«Acá te cag… a cada rato»: Naya Fácil revela que la estafaron en Brasil

Naya Fácil es una de las influencers más populares de nuestro país, pues tan solo en su cuenta más conocida de Instagram supera lo 1.2 millones de seguidores, los que están siempre atentos a las actualizaciones de su día a día.

Es en este contexto que por estos días todos están más que pendientes de las redes sociales de la chiquilla, pues partió junto a unas amigas ni más ni menos que a Brasil, desde donde está disfrutando a concho de unas merecidas vacaciones.

A pesar de que lo ha pasado increíble cumpliendo el sueño de conocer el país, no todo ha sido felicidad para Naya Fácil y así es como lo reveló a través de sus historias, confesando que vivieron un incómodo momento mientras se trasladaban.

Resulta que la chiquilla dio a conocer que el conductor de una conocida aplicación de viajes la habría estafado junto a sus amigas, siendo una de las técnicas que utilizan para aprovecharse de los turistas en Brasil.

«El Uber nos dejó la deuda y le pagamos en efectivo» comenzó relatando Naya Fácil en un video, donde se le ve caminando por las calles del país de la samba.

Junto con esto, escribió que «Acá te cagan a cada rato, es fome eso», asegurando que el chófer les cobró un monto en exceso, por lo que tuvieron que pagarle todo en efectivo para que las dejara bajarse del vehículo y seguir con sus vacaciones.

Naya Fácil se aburrió de las burlas

Hay que recordar que unos días antes de partir a disfrutar de su descanso a Brasil, Naya Fácil estrenó un radical cambio de look, luciendo unas gruesas trenzas que de inmediato la llenaron de burlas del público.

Es frente a esto, que al poco tiempo, la influencer tomó la decisión de quitárselas y compartir un fuerte mensaje pidiendo que dejaran de molestarla por el cabello que había decidido tener.

«Tengo mucha pena por eso y me voy a sacar las trenzas, lo digo públicamente, no estoy dispuesta a aguantar todos los comentarios de mierda que he recibido. Me arruinaron po’ hue… si como yo voy a andar con algo que todo el mundo opina mal» es parte de lo que dijo.