«Me arruinaron»: La radical decisión de Naya Fácil tras burlas por su cambio de look

Durante el fin de semana, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores, luego de compartir una serie de registros en los que mostró su llamativo cambio de look, luciendo ahora unas gruesas trenzas rubias a lo largo de toda su cabellera.

Pese a que en un principio la chiquilla estaba más que feliz con su nueva imagen, todo cambio en cosa de minutos, luego de que en redes sociales se dedicaran a hacerla bolsa y reírse, asegurando que no le quedaba para nada.

Es frente a esto que en primera instancia, Naya Fácil no dudó en salir a defender su pelo. «Yo comencé a revisar Twitter de ahora en adelante y veo que la mayoría me pela en Twitter, y hue.. a mi me gusta como me quedó el look. De verdad que sí, no pueden ser porque es algo que a mi me gusta».

«Además que no me gustan las trenzas delgaditas porque todas se hacen las trenzas delgaditas y una debe marcar la diferencia. Las chicas (de la peluquería) me la ofrecieron. Pero literal que niña que yo veo tiene esas trenzas, yo quería unas más distintas que el resto» agregó.

Pero al parecer, las burlas pudieron más con Naya Fácil, quien en las últimas horas publicó unos nuevos registros en los que dio a conocer que decidió sacarse las trenzas, para terminar con el bullying que estaba recibiendo online.

Naya Fácil se quiebra por las burlas

«Si no les gusta no opinen, nada más que eso pido hue… pero cuál es la manía de tirar mierda. ¿Cuál es la manía? Hay gente que tira comentarios malos, pero en buena onda, como ‘Naya, te quiero mucho, te sigo hace rato, pero no te quedan’. ¡Yo no pregunté! Y me duele», señaló en un video que compartió en TikTok.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó: «Aprendan a sacar lo negativo de su vocabulario, especialmente si se trata de otra persona».

«Tengo mucha pena por eso y me voy a sacar las trenzas, lo digo públicamente, no estoy dispuesta a aguantar todos los comentarios de mierda que he recibido. Me arruinaron po’ hue… si como yo voy a andar con algo que todo el mundo opina mal» continuó.

Tras esto, la influencer compartió un nuevo registro, en el que muestra cómo quedó su pelo tras quitarse la trenzas, además de enviarle un claro mensaje a todos sus seguidores.

«Ahí me saqué las trenzas, ¿ya? Para que todos sean felices y no sigan opinando sobre mi, por favor. No quiero que se burlen de mí, no quiero. Ojalá entiendan no opinar del resto, ustedes no saben el daño que hacen» cerró Naya Fácil.