¡Sustentable y online! El particular desfile de Belén Mora para la Gala de Viña 2023

Durante la jornada del viernes 18 de febrero hubieron muchas figuras nacionales e internacionales que dejaron la grande en la «Noche Cero», el nuevo formato de la Gala de Viña. Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención fue Belén Mora, quien por temas personales no pudo presentarse en dicho evento.

Pero esto no impidió que Belenaza pudiera lucirse en la Gala, quien desde su casa mostró el mejor outfit con artículos reutilizables.

Belén Mora no se quiso perder la Gala de Viña

Como te contamos, este singular desfile tuvo lugar en la misma casa de Belén Mora, quien será una de las encargadas de poner la cuota de humor y enfrentar al «monstruo» en el Festival de Viña del Mar 2023.

A pesar de que no logró llegar a la Gala de Viña 2023, espacio en el cual se pudieron ver a varias figuras dejando la escoba con los tremendos estilos y los significados que estos tuvieron, Belenaza no quiso quedarse atrás y dejó ver un pedazo de vestuario para pegarse un particular desfile casero.

En este sentido, con solo una bolsita de basura y con papel aluminio, la humorista dejó la grande en las redes.

Todo esto, se dio a través de su propio perfil de Instagram, espacio que utilizó para compartir un particular video en sus historias, en el cual se le puede ver modelando el ya mencionado estilo y que además lleva el hashtag o gatito de «Noche Cero».

Como te mencionamos anteriormente, Belén Mora será la encargada de dejar caer todo su humor en esta nueva versión del Festival de Viña del Mar.

Su participación en específico está pactada para este martes 21 de febrero, fecha en la cual compartirá escenario con Alejandro Fernández y la reconocida banda chilena Los Jaivas.