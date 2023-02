¿Será parte?: Andrés Caniulef revela su postura ante posible vuelta de Me Late

A pesar de que ha pasado harto tiempo desde el final abrupto de Me Late, aún se sigue hablando de una posible vuelta, puesto que era uno de los espacios que más puntuaba y marcaba pauta en TV+.

Y es que uno de los encargados en poner el tema sobre la mesa en varias oportunidades, ha sido el conductor del extinto programa, Daniel Fuenzalida, quien incluso ha tenido conversaciones con diversas casas televisivas con el afán de hacer que dicho espacio vuelva a la pantalla.

Aunque si resultara, Me Late volvería «cojo», ya que Andrés Caniulef en conversación con El Filtrador, dio a conocer que no volvería a integrarse en el programa de espectáculos. «Daniel Fuenzalida siempre ha tenido en mente volver a poner en pantalla el programa. Entiendo que está en conversaciones para eso, pero para mí Me Late es una etapa cerrada», expresó de manera tajante.

El nuevo enfoque de Andrés Caniulef

Acto seguido, el periodista señaló que «lo pasé muy bien, aprendí y compartí muy buenos momentos, hoy quiero enfocarme en lo que estoy, que no es poco».

En este sentido, el panelista de Mucho Gusto, agregó: «Además de mi trabajo en Mega, estoy en el programa Mirada Velvet de Radio Agricultura. Desarrollo un programa de espectáculos junto a Jon Reyes en Agricultura TV que se llama Qué se comenta y desde marzo comienzo a escribir en Revista Velvet».

Ante esto, se mostró con muchas expectativas. «Estoy súper motivado con todos esos proyectos y mi energía hoy está puesto en ellos”.

Aunque cabe destacar, que Andrés Caniulef recalcó que no está oficialmente contratado por la señal de Mega. «Yo llegué en primera instancia para trabajar en esta época de verano y particularmente en el Festival de Viña. Lo que pase en marzo lo sabré en marzo. Yo hago mi trabajo lo mejor posible y siempre he dejado que sea eso lo que hable por mí», concluyó.